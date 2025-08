Flavio Cobolli si regala gli ottavi a Toronto: battuto Marozsan in tre set

Il sogno azzurro prosegue al Masters 1000 di Toronto 2025! Flavio Cobolli conquista il pass per gli ottavi di finale superando Fabian Marozsan in tre set: 6-2, 4-6, 6-2 in due ore di battaglia intensa. Il romano, sempre più protagonista di questa sorprendente avventura canadese, dimostra di avere la testa e il tennis per dire la sua anche contro avversari insidiosi.

Dopo il successo, Cobolli può guardare con fiducia al prossimo turno, dove lo attende il vincente tra Shelton e Nakashima.

Primo set: Cobolli parte fortissimo

Sin dalle prime battute, Cobolli mostra di essere in giornata. L’azzurro fa la differenza col servizio (71% di punti vinti con la prima) e aggredisce nei momenti chiave, mentre Marozsan fatica a trovare continuità e subisce due break. Il 6-2 finale, dopo 28 minuti, è la fotografia perfetta di un set dominato dal romano, che imposta lo scambio e trova spesso la chiusura con il dritto.

Secondo set: Marozsan reagisce, ma Flavio resta in partita

Nel secondo parziale cambia l’inerzia. Il magiaro sale di livello, sbaglia meno e risponde con più profondità, soprattutto nei momenti caldi. Cobolli si complica la vita con qualche errore di troppo (nell’unico passaggio a vuoto del match), Marozsan trova il break decisivo proprio nelle fasi conclusive (nel decimo game) dopo che l’azzurro aveva mancato nel game precedente un importante break point, chiudendo 6-4 e portando la sfida al terzo.

Terzo set: ritorno di fiamma e sprint finale

Nel momento della verità, Flavio dimostra di avere qualcosa in più. Aggressivo in risposta, fa il break già in avvio e prende subito il comando delle operazioni. Con la prima raccoglie punti pesanti (64% di resa anche con la seconda), mentre Marozsan inizia a sentire la pressione e cala alla distanza. Cobolli mantiene la calma anche quando, avanti 5-2, rischia di riaprire la porta al rivale perdendo uno dei due break di vantaggio, ma alla fine chiude il match con un vincente di rovescio lungolinea, piazzando un nuovo break, e mostrando coraggio e personalità.

Ottavi di finale nel mirino

Adesso il romano attende uno tra Shelton e Nakashima per continuare a sognare in grande. Dopo le rimonte subite dagli altri italiani al terzo turno, Cobolli spezza la maledizione e si regala la possibilità di andare ancora più avanti.

ATP Toronto Flavio Cobolli [13] Flavio Cobolli [13] 6 4 6 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 2 6 3 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 F. Cobolli 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 F. Marozsan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 4-2 → 5-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-1 → 1-1 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Cobolli vs Marozsan





Statistica Cobolli 🇮🇹 Marozsan 🇭🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 274 231 Ace 7 3 Doppi falli 3 5 Prima di servizio 48/84 (57%) 58/99 (59%) Punti vinti sulla prima 32/48 (67%) 36/58 (62%) Punti vinti sulla seconda 23/36 (64%) 19/41 (46%) Palle break salvate 4/6 (67%) 7/12 (58%) Giochi di servizio giocati 13 14 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 218km/h (135 mph) 200km/h (124 mph) Velocità media prima 188km/h (116 mph) 178km/h (110 mph) Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 154km/h (95 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 169 118 Punti vinti su prima di servizio 22/58 (38%) 16/48 (33%) Punti vinti su seconda di servizio 22/41 (54%) 13/36 (36%) Palle break convertite 5/12 (42%) 2/6 (33%) Giochi di risposta giocati 14 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/7 (86%) 8/14 (57%) Vincenti 29 16 Errori non forzati 44 53 Punti vinti al servizio 55/84 (65%) 55/99 (56%) Punti vinti in risposta 44/99 (44%) 29/84 (35%) Totale punti vinti 99/183 (54%) 84/183 (46%)









Francesco Paolo Villarico