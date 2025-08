Nick Kyrgios: “Il tennis non era la mia prima scelta, ma ora accetto il mio essere fuori dagli schemi”

Nick Kyrgios è sempre stato un personaggio fuori dagli schemi, capace di dividere pubblico e critica per il suo atteggiamento sia dentro che fuori dal campo. Negli ultimi mesi, però, l’australiano si è visto più spesso sui social e agli eventi che nel circuito ATP, ma la voglia di tornare a competere non è mai del tutto svanita. Il primo tentativo di rientro è stato quest’estate nel doppio a Washington, dove ha fatto coppia con Gael Monfils, anche se l’avventura si è fermata subito al primo turno.

Dall’altra parte del mondo, a Riyadh, dove si stanno disputando gli Esports World Cup (i mondiali di videogiochi), Kyrgios ha raccontato la sua storia e il rapporto con il tennis, senza nascondere quanto sia stato difficile per lui adattarsi a uno sport così rigido. “Le mie passioni erano il basket e i videogiochi, e mi sono ritrovato immerso in uno sport molto severo come il tennis. Sono sempre stato brusco, non rientravo davvero nel modello del tennista perfetto. All’inizio della carriera ho fatto fatica ad accettarlo, ora invece lo vivo con maggiore serenità e sono felice di poter dare spettacolo,” ha spiegato Nick a TNT Sports.

Videogiochi e tennis: due mondi che si incontrano

Il rapporto con i videogame non è mai stato un segreto: “Quando ho giocato davanti alla Royal Box a Wimbledon non ho mai smesso di dire parolacce. Mi è costato molto trovare il mio posto, ma ormai lo accetto. Non cambierò per nessuno. Ho ricevuto tante critiche per non dedicare abbastanza tempo al campo, ho saltato tornei e allenamenti semplicemente perché mi piaceva giocare ai videogiochi. Quando da ragazzi facevamo quelle sessioni di nove ore, suppongo che mia madre non avrebbe mai pensato che sarebbe stato possibile un giorno competere nei videogame.”

Nick Kyrgios resta uno dei personaggi più autentici e discussi del tennis moderno, capace di attirare attenzione anche quando non impugna la racchetta. Il ritorno in campo è ancora una speranza, ma la sua personalità fuori dagli schemi continua a lasciare il segno nel bene e soprattutto nel male, ovunque sia.





Francesco Paolo Villarico