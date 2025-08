Toronto, notte amara per Medvedev: Popyrin lo elimina, il russo scompare dal campo (Video)

Un’altra notte da dimenticare per Daniil Medvedev, ancora una volta lontano dalla sua miglior versione e incapace di ritrovare la via della vittoria in un Masters 1000. Stavolta, a condannarlo è stato Alexei Popyrin, che firma una delle sorprese più clamorose della terza giornata a Toronto 2025: l’australiano ha superato il russo in tre set (5-7, 6-4, 6-4), alimentando la crisi di Medvedev, che non vince un titolo da oltre due anni.

Un finale surreale ha accompagnato la sconfitta dell’ex numero uno del mondo: Medvedev, appena battuto, ha abbandonato il centrale senza nemmeno recuperare il proprio borsone, scegliendo una fuga silenziosa dal campo che fotografa perfettamente il momento difficile che sta attraversando. Una scena che ha lasciato di stucco pubblico e addetti ai lavori, abituati a tutt’altra grinta dal campione russo.

Per Popyrin, invece, è una notte da protagonista assoluto. Dodici mesi fa alzava il trofeo, anche se in una città diversa, e ora si conferma “campione difensore” almeno sulla carta, con una vittoria che vale fiducia e rilancio. Il suo successo non era tra i più pronosticati della settimana, ma ha sfruttato alla perfezione la serata opaca di Medvedev per conquistarsi la ribalta delle prime pagine.

Medvedev, sempre più tormentato da una crisi che sembra non voler finire, dovrà provare a ricostruirsi dalle prossime tappe del tour. Intanto, Toronto saluta il russo, mentre Popyrin vola avanti e si candida a nuova mina vagante del torneo.

ATP Toronto Daniil Medvedev [10] Daniil Medvedev [10] 7 4 4 Alexei Popyrin [18] Alexei Popyrin [18] 5 6 6 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 2-3 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 A. Popyrin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 0-0 → 1-0





