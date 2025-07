Crollo Tsitsipas: ennesima delusione a Toronto (Video)

La stagione di Stefanos Tsitsipas vive un momento nero e ora arriva anche la matematica inizia a dare problemi: dopo il Masters 1000 di Toronto il greco rischia di uscire dalla Top 30 del ranking ATP. Sarà la prima volta dal 2019 che Tsitsipas scivolerà così indietro in classifica, sintomo di una crisi che ormai sembra evidente anche nei numeri.

L’ultima delusione è arrivata nella notte canadese, con la terza sconfitta consecutiva per il greco, superato al primo turno da Christopher O’Connell in tre set (6-4, 4-6, 6-2). Un match che ancora una volta ha mostrato tutti i limiti di uno Tsitsipas lontanissimo dalla sua miglior versione: poco incisivo con il servizio, fragile nei momenti chiave, troppo falloso nei lunghi scambi e incapace di trovare continuità. La rimonta nel secondo set sembrava poter cambiare l’inerzia, ma l’australiano ha approfittato del crollo fisico e mentale del greco nel parziale decisivo.

Questo passo falso segna un’altra tappa complicata nella stagione di Stefanos, nemmeno il ritorno di suo padre Apostolos nel box è riuscito a trovare né serenità né i risultati sperati. Certo, sarebbe riduttivo dare la colpa solo al cambio di guida tecnica: in questo momento sono tanti i fattori che stanno frenando Tsitsipas, tra difficoltà fisiche, poca fiducia e qualche problema tattico di troppo.

Adesso, con la classifica che si fa sempre più pesante, resta da capire se il greco saprà invertire la rotta già a Cincinnati, dove servirà una scossa per evitare di scivolare ancora più giù e per non compromettere il finale di stagione. Un momento di riflessione è d’obbligo per Stefanos, che dovrà ritrovare motivazioni e certezze per uscire da questa difficile fase della carriera.

ATP Toronto Stefanos Tsitsipas [23] Stefanos Tsitsipas [23] 4 6 2 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 6 4 6 Vincitore: O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 C. O'Connell 0-15 0-30 df 0-40 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-4 → 5-4 C. O'Connell 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. O'Connell 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 C. O'Connell 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico