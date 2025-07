Challenger 75 Lexington: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun azzurro presente

Challenger 75 Lexington – Tabellone Principale – hard

(1) Nishesh Basavareddy vs Rodrigo Pacheco Mendez

Beibit Zhukayev vs Alibek Kachmazov

Qualifier vs Omar Jasika

Qualifier vs (6) Zachary Svajda

(3) Daniel Evans vs (Alt) Andres Andrade

(CO) Michael Zheng vs (SE) Andres Martin

Yu Hsiou Hsu vs Murphy Cassone

Qualifier vs (7) Christopher Eubanks

(8) Hady Habib vs (NG) Yi Zhou

Qualifier vs Alex Bolt

(WC) Samir Banerjee vs Bernard Tomic

Nicolas Mejia vs (4) August Holmgren

(5) Billy Harris vs Qualifier

(PR) Lloyd Harris vs Mark Lajal

(WC) Antoine Ghibaudo vs (JR) Rei Sakamoto

Qualifier vs (WC) (2) Eliot Spizzirri

(1) Tung-Lin Wuvs (WC) Mac Kiger(WC) Keenan Mayovs (11) Ryuki Matsuda

(2) Aidan Mayo vs Strong Kirchheimer

(Alt) Trey Hilderbrand vs (9) Martin Damm

(3) Alex Rybakov vs (WC) Eli Stephenson

Trevor Svajda vs (12) Tsung-Hao Huang

(4) Patrick Maloney vs Andrew Fenty

(Alt) Jaden Weekes vs (8) Stefan Dostanic

(5) Naoki Nakagawa vs (CO) Dhakshineswar Suresh

(WC) Matthew Rankin vs (7) Andre Ilagan

(6) Garrett Johns vs Ramkumar Ramanathan

(Alt) Pranav Kumar vs (10) Giles Hussey