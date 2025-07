Cosa devono sapere i giocatori italiani sulla normativa iGaming del 2025

Per giocare bene è necessaria la consapevolezza che una piattaforma sia regolarmente registrata nell’elenco dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, la sigla che conferma la perfetta legalità e affidabilità dei siti di gioco online è ADM.

Quando su un sito appare la sigla ADM e il numero di concessione GAD, significa che stiamo interagendo con piattaforme di gioco affidabili e che offrono un maggior livello di sicurezza per i dati personali, perché sono controllate e verificate dallo Stato.

Il riordino normativo è parte integrante dei giochi di casinò online e dei siti di scommesse sportive, nel marzo del 2024 è stato promulgato un nuovo quadro per regolare il gioco pubblico e a distanza.

Le linee tecniche pubblicate da ADM definiscono le categorie di gioco, stabiliscono regole uniformi per tutelare gli utenti, si impegnano nella lotta contro le piattaforme illegali e soprattutto per la trasparenza. C’è spazio anche per le linee guida degli schemi di contratto, attraverso cui bisogna rinnovare la concessione di gioco.

Le tempistiche e tutti i requisiti per le gare e le concessioni

Nel mese di dicembre 2024 sono state rinnovate le regole e l’ADM ha emanato un nuovo bando per le gare e le concessioni dei giochi online, che integrano il Decreto Legislativo di marzo 2024.

Tutte le offerte dovevano essere presentate entro il giorno 31/05/2025, successivamente sarebbero partite le verifiche pertinenti in materia tecnica e finanziaria.

Entro la fine di luglio 2025 deve essere completata la verifica di tutti i documenti degli operatori, entro il 17 settembre con probabile proroga fino al 30 dello stesso mese, scadono le concessioni già poste in essere. Gli ultimi due step riguardano i versamenti della prima rata e le verifiche bancarie, che devono fornire garanzie.

Cosa cambia per i giocatori iGaming?

A seconda del concessionario e se rinnoverà la concessione, i giocatori di iGaming potranno continuare a operare con lo stesso, almeno fino a settembre 2025.

Non ci sarà alcuna interruzione delle attività e dei conti gioco, a patto che il gestore della piattaforma aderisca alla proroga tecnica e a tutte le scadenze fissate da ADM.

In questo contesto, gli operatori dovranno rispettare degli standard finanziari e tecnici particolarmente rigidi, questo a prova della totale affidabilità dei siti registrati nell’elenco ufficiale ADM.

Oltre i regolamenti, cosa cambia per i giocatori?

Negli ultimi anni l’impiego dell’AI con algoritmi gestiti dal processo di Machine Learning ha completamente rivoluzionato il mondo dell’iGaming.

L’analisi predittiva ha consentito un miglioramento sempre più esplicito dei servizi, non soltanto dal punto di vista della fluidità grafica e della diretta streaming di match o giochi di casinò, ma soprattutto nella gestione della precisione delle quote sia pre-match che live.

Durante gli eventi sportivi le quote live e la diretta streaming devono essere velocissime e adattarsi in poche frazioni di secondo alle novità, reagendo alle situazioni che si verificano in campo. I nuovi sistemi di cloud e AI forniscono alte prestazioni per seguire ogni evento in tutte le sue prospettive.

A seguito di tutte le verifiche e controlli che verranno effettuati sugli operatori e sempre grazie ai nuovi sistemi di AI Machine Learning, trasparenza e legalità trarranno beneficio con sistemi più rigidi per il controllo delle truffe e del riciclaggio del denaro.

I sistemi di cyber security di ultima generazione con SPID e doppio controllo dell’identità, mettono un muro invalicabile per gli hacker che prediligono il furto dei dati sensibili e finanziari: un’ulteriore prova della completa affidabilità del marchio ADM.

Il Piano Operativo 2025 – 2027

Conosciuto anche con la sigla PIAO, il Piano Operativo 2025 – 2027 ci presenta un focus elevato e tutto rafforzato sulla protezione dei dati utenti.

I controlli sugli operatori online e fisici saranno raddoppiati in questo periodo, ecco spiegato nel dettaglio quello che abbiamo accennato nel paragrafo precedente. Per verificare ulteriormente il sistema finanziario degli operatori, la Conformità IT diventa un fiore all’occhiello per l’antifrode e l’antiriciclaggio di denaro materiale e digitale.

Maggiore tutela legale e lotta contro gli operatori non autorizzati

Nella Causa C-77/24 del 12 giugno 2025, il parere dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE ha deliberato che tutti i consumatori “possono agire legalmente nella propria Nazione contro gli operatori esteri che non sono autorizzati”.

Questa dichiarazione ha un impatto per i giocatori italiani ed europei, perché è possibile intraprendere un’azione giudiziaria nello Stivale, per esempio, contro tutti gli operatori presenti sul territorio UE che operano senza la regolare concessione ADM.

Questa azione si traduce con richieste di restituzione o risarcimento delle somme di denaro che sono state giocate su piattaforme irregolari. Ne consegue un rafforzamento della tutela legale e un aumento notevole dell’importanza di tutti gli operatori che offrono piattaforme autorizzate.

Il mondo dell’iGaming è in costante evoluzione, ma con queste ultime novità i giocatori hanno accumulato un maggiore livello di sicurezza e un notevole vantaggio rispetto alle varie prospettive di utilizzo delle piattaforme di gioco.