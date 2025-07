Carlos Alcaraz travolge Norrie e vola in semifinale a Wimbledon (Video)

Semplicemente magistrale. Carlos Alcaraz ha affrontato i quarti di finale di Wimbledon 2025 con una sicurezza e una superiorità tale da far sembrare tutto un mero passaggio burocratico. Il murciano ha dominato Cameron Norrie con un perentorio 6-2 6-3 6-2, accedendo così alle semifinali senza mai concedere al britannico la possibilità di entrare davvero in partita.

Potrebbe sembrare un pomeriggio qualsiasi, ma sarebbe un errore non riconoscere lo spettacolo che Alcaraz ha regalato agli appassionati: una partita che ha messo in mostra tutte le sue qualità, dal talento tecnico alla freschezza atletica, passando per la lucidità tattica. La superiorità dello spagnolo rispetto alla gran parte del circuito è stata evidente dal primo all’ultimo scambio, lasciando a Norrie solo le briciole.

Sin dalle fasi iniziali del primo set, è emerso lo stato di grazia di Alcaraz. Il suo gioco frizzante, ricco di variazioni e accelerazioni improvvise, ha esaltato le sue doti e messo costantemente in difficoltà un Norrie che non è mai riuscito a trovare le contromisure. Il servizio solido e la varietà di colpi a disposizione dello spagnolo hanno segnato la differenza, permettendogli di ottenere subito un vantaggio e di gestirlo con grande autorevolezza.

Nella seconda frazione, Alcaraz ha continuato a dettare il ritmo, smorzando sul nascere ogni tentativo di reazione del britannico. Norrie ha provato a rendersi più aggressivo con il dritto e a difendersi di rovescio, ma si è dovuto arrendere di fronte agli angoli impossibili, alle palle corte e alle variazioni di altezza imposte dal murciano.

Il terzo set ha seguito lo stesso copione, con Alcaraz deciso a chiudere in fretta i conti. Concentrato e determinato fino alla fine, lo spagnolo non ha concesso nulla e ha chiuso il match con l’ennesima dimostrazione di forza. Nonostante l’impegno e la determinazione, Norrie si è trovato di fronte a un muro invalicabile, sbattendo ripetutamente contro la classe e l’efficacia dell’attuale numero due del mondo.

Vittoria netta, dunque, per Carlos Alcaraz che ora guarda alle semifinali di Wimbledon con il massimo della fiducia. Una giornata da incorniciare per il murciano, che ha saputo offrire ancora una volta uno spettacolo degno. Per lui, il prossimo appuntamento sarà giovedì, quando tornerà in campo per continuare a inseguire il sogno di un nuovo trionfo sull’erba londinese contro Taylor Fritz.

ATP London Cameron Norrie Cameron Norrie 2 3 3 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 C. Norrie 15-0 15-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi