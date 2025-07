Cahill da Londra: “Jannik starà bene, oggi pomeriggio gli abbiamo passato qualche palla in un campo indoor”

Ci pensa coach Darren Cahill a parlare delle condizioni di Jannik Sinner, a “chiudere” una giornata segnata da molte voci, la risonanza magnetica al gomito (sulla quale non abbiamo ricevuto alcuna informazione dell’esito), l’allenamento prima fissato per le 16 e poi cancellato. L’allenatore australiano, dal 2022 nel team del n.1 del mondo, ha rilasciato una breve dichiarazione a ESPN, come riporta TennisNow, affermando che Sinner domani starà bene, e che nel pomeriggio ha svolto un blando allenamento al riparo dalle telecamere e cronisti.

“Ha perso 6 miglia di velocità sul diritto (poco meno di 10 m/h)” afferma Cahill sulla partita di ieri, confermando il problema la gomito del quale lo stesso Jannik ha parlato nella press conference. Ha allo stesso tempo ha rassicurato tutti: “Siamo andati su di un campo al coperto, giusto per dargli qualche palla dal colpire. Starà bene, è stato bello tornare in campo con lui. Per Jannik è impossibile prendersi anche un solo giorno “off”!”.

Cahill on Sinner’s elbow: he dropped about 6 mph on forehand.

“We did go out to the indoor courts and just fed balls [to him] for 20-30 minutes, just to feel the ball. He’s going to be okay, it was just nice to get on the court — it’s impossible for him to take a day off.”

— TennisNow (@Tennis_Now) July 8, 2025