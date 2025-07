Sabalenka resiste alle magie di Siegemund e vola in semifinale a Wimbledon. Fritz primo semifinalista. Karen Khachanov ed i giudici di linea

Aryna Sabalenka si conferma una delle grandi favorite di questo Wimbledon 2025, ma stavolta è stata costretta a tirare fuori tutto il suo carattere e il suo “manuale di sopravvivenza” per avere la meglio su una Laura Siegemund in versione illusionista. La numero uno del mondo ha dovuto faticare quasi tre ore, rimontando un set di svantaggio contro la tedesca, capace di disorientarla e mandarla letteralmente fuori giri grazie a un tennis ricco di variazioni e qualche trucco mentale. Alla fine, Sabalenka si impone per 4-6, 6-2, 6-4, volando così per la seconda volta in carriera in semifinale a Wimbledon.

La giornata, dopo la notte amara della vigilia segnata dal ritiro di Dimitrov, si era aperta sotto un sole splendente sul Centrale, con la sfida tra la giocatrice più attesa del torneo e la vera sorpresa del tabellone. Siegemund, a 37 anni, aveva già stupito tutti raggiungendo per la prima volta i quarti di finale di uno Slam, forte di un tennis atipico fatto di slice, variazioni di ritmo, tempi lunghi tra un servizio e l’altro e qualche atteggiamento capace di innervosire le avversarie. Lei stessa lo ha ammesso: “So che il mio modo di giocare dà fastidio a molte avversarie”.

Il piano della tedesca ha funzionato perfettamente in avvio. Siegemund ha attaccato subito, è salita 3-0 e ha portato a casa il primo set 6-4, mentre Sabalenka lottava contro i suoi nervi e l’incapacità di trovare contromisure efficaci. La bielorussa sembrava persa, incapace di dominare gli scambi come fa di solito, troppo impaziente per mettere la partita dalla sua parte.

Ma una campionessa vera non si arrende mai. Nel secondo set Sabalenka ha iniziato a riprendere il controllo, a resistere alle trappole della tedesca e ad alzare il livello del suo tennis. Ha rotto subito il servizio dell’avversaria, ha trovato maggiore profondità e solidità nei colpi, chiudendo 6-2 e portando il match al terzo.

Il set decisivo è stato una vera battaglia. Siegemund ha continuato a sorprendere, salendo 3-1, ma Sabalenka, fedele al suo ruolo di regina del circuito, non ha mai mollato. Ha recuperato lo svantaggio, ha pareggiato i conti e nel finale ha piazzato il break decisivo, chiudendo la porta alle speranze della tedesca dopo uno dei match più spettacolari e intensi di questo Wimbledon.

Sabalenka esulta: “Sapevo che dovevo rimanere concentrata solo su di me, non lasciarmi innervosire. Ho lottato fino alla fine perché sapevo che oggi era tutto in bilico. È una delle vittorie che ricorderò a lungo”.

Amanda Anisimova continua a scrivere il suo nuovo capitolo di rinascita tennistica. Dopo anni difficili segnati da problemi personali e fisici, l’americana è finalmente tornata ai livelli che le si pronosticavano da giovanissima. Oggi ha conquistato l’accesso alle semifinali di Wimbledon 2025 superando Anastasia Pavlyuchenkova per 6-1 7-6(9), in una partita in cui ha brillato soprattutto per solidità mentale nei momenti decisivi. Il secondo set è stato una vera battaglia, ma Anisimova ha saputo restare lucida e chiudere al tie-break, confermando così il suo straordinario stato di forma e il ritorno tra le grandi protagoniste del tennis mondiale.

Sul Campo n.1 si è vista anche la prima semifinale maschile: Taylor Fritz ha confermato i pronostici, superando il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 6-4, 1-6, 7-6(5). Lo statunitense conquista così la sua prima semifinale ai Championships, mostrando grande solidità soprattutto nei momenti chiave e aspettando ora il vincente tra Carlos Alcaraz e Cameron Norrie per un posto nella finale più prestigiosa del tennis mondiale.

Khachanov, dal canto suo, si è detto dispiaciuto per la sconfitta e ha commentato anche una delle novità di questa edizione: “Giocare senza giudici di linea non mi piace, ti senti più solo e a volte alcuni chiamate sono dubbie. La tecnologia può mettere anche un po’ di ansia”, ha ammesso il russo.





