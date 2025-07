Wimbledon: Il programma di Mercoledì 09 Luglio 2025. Cobolli sul Centrale e Sinner sul n.1 (e purtroppo quasi in contemporanea)

Pericolo scampato. Jannik Sinner, complice l’infortunio di Grigor Dimitrov quando il bulgaro era in vantaggio per due set a zero, accede ai quarti di finale di Wimbledon, dove affronterà Ben Shelton, giustiziere agli ottavi di Lorenzo Sonego. Sarà la settima sfida ufficiale tra i due, con l’italiano che ha vinto gli ultimi cinque incontri, come riporta Agipronews. E anche nel mercoledì londinese Sinner parte favorito sulla lavagna dei bookmaker: vale infatti 1,19 e 1,20 la vittoria dell’azzurro, con Shelton proposto invece a 4,20. Tra il set betting, comanda il 3-0 italiano a 2,18, seguito dal 3-1 a 3,30 e dal 3-2 a 5,80. Si sale invece a 10 per un successo dell’americano in cinque set, con il 3-1 offerto a 12 e il 3-0 a 20.

Chi invece vuole continuare a sognare è Flavio Cobolli. Il romano, ai suoi primi quarti di finale a Wimbledon in carriera, sfiderà Novak Djokovic, vittorioso nell’unico precedente giocato tra i due nel 2024 (Master 1000 a Shanghai). L’ex numero 1 al mondo è nettamente favorito per gli esperti, con la qualificazione in semifinale che è proposta a 1,08. Entrare tra i “magnifici quattro” per Cobolli si gioca invece a 7,20. Tra il set betting, in pole a 1,75 il 3-0 Djokovic, seguito dal 3-1 a 3,20 e dal 3-2 a 7. Si sale a 16 per una vittoria italiana in cinque set, con il 3-1 in lavagna a 22 e il 3-0 a 30.

Per quanto riguarda, infine, la vittoria del titolo, passa da 2 a 1,85 il terzo successo consecutivo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo stacca in quota Jannik Sinner, la cui prima volta a Londra è proposta a 3. Attenzione anche a Novak Djokovic, in cerca dell’ottavo titolo a Wimbledon, opzione a 4,75. Più staccato, a 16, l’acuto dell’americano Taylor Fritz.

Centre Court – Ore: 2:30pm

M. Andreeva vs B. Bencic

F. Cobolli vs N. Djokovic

No.1 Court – Ore: 2:00pm

I. Swiatek vs L. Samsonova

J. Sinner vs B. Shelton