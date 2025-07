Cobolli dopo l’accesso ai quarti a Wimbledon: “In me è migliorata la voglia di migliorare”

Crederci sempre e puntare al miglioramento continuo. Non c’è altra via per il successo, che il tuo nome sia Jannik Sinner o… Flavio Cobolli. Se ripensiamo a come “Cobbo” aveva iniziato il 2025, con una filotto di uscite al primo turno, beh, ritrovarlo all’8 di luglio nei quarti a Wimbledon, con due titoli vinti (tra cui un ATP 500) e l’ingresso virtuale nella top 20 è qualcosa di incredibile. Ma è successo. In lui è scattato qualcosa a Bucarest, in quella settimana iniziata così così e terminata con il primo successo in carriera a livello di tour maggiore, lì ha trasformato quella luce in un verso incendio, ardente e bellissimo. Cobolli vola e vola anche sull’erba di Wimbledon dove domani sfiderà nientepopodimeno che Mr. Record Djokovic per provare ad arrivare in semifinale. Impresa impossibile? Forse, ma alla fine è una partita da giocare e Flavio sta impressionando per il piglio con cui sta in campo, lotta e riesce a far scorrere via momenti difficili e negatività. Le qualità del campione. Interpellato da Eurosport dopo la bella vittoria su Cilic che gli ha aperto le porte per i migliori otto dei Championships, questo in sintesi il pensiero del romano. Felice, ma sempre più consapevole di quanto il lavoro e la voglia di migliorarsi siano la chiave di tutto.

“Credo che in me sia migliorata la voglia di migliorare” afferma Cobolli. “Non mi piace allenarmi. A me piace essere nella competizione. Credo che questa invece sia una cosa fondamentale perché non c’è solo il torneo, ma anche tanto lavoro nell’allenamento. Credo che nel mio caso sia cambiato proprio questo: mangio meglio, mi alleno meglio. Mi alleno di più. E questo mi ha aiutato. Ovviamente ho delle persone dietro che mi aiutano nel farlo. Ho un bel team. Credo che anche la serenità che abbiamo ci aiuta nel lavorare sempre bene, ogni giorno meglio. Io credo di essere bravo a vivere le giornate, le vivo tranquillo, ‘chill’, ed è importante anche per il mio carattere”.

Allenarsi con Sinner è una vera scuola, per imparare dal migliore: “Cerco sempre di rubare qualcosa, quando posso, dai migliori. Con Jannik, ma l’ho fatto anche con Novak e con Carlos. Cerco di allenarmi il più possibile con loro tre perché credo che possa aiutarmi per la mia carriera e per il torneo. Come ho fatto con Djokovic due giorni prima, ho spostato l’allenamento che mi ero preso per allenarmi con lui a un orario diverso, che è una cosa che non si fa quasi mai negli Slam, perché sei più stanco e cerchi invece di riposarti. Io invece credo di aver fatto la scelta giusta ad allenarmi con loro. Sapevo che sarebbe stata dura. L’ora con Jannik è stata decisamente dura, per l’attenzione che devi mettere con un giocatore del genere. Più che la parte tennistica di Sinner che stiamo vedendo tutti, è la parte mentale che colpisce”.

Papà allenatore, un sogno anche per lui: “Ho vinto per tutti. Specialmente per me. Ma sicuramente anche per lui. Qua ci piace dire che è il mio allenatore, non che è mio padre. Oggi credo che si sia vista la sua emozione perché lui è una persona pacata che non dice mai quello che prova. E quindi credo che si sia un po’ liberato in questo pianto. Probabilmente è una persona che si tiene tutto dentro, come di solito faccio io. (…) Fino a 16 anni sono stato con Vittorio Magnelli e Bobo Meneschincheri al Parioli. Anche perché ho giocato a calcio fino a 14 anni, lui era il primo che voleva che io giocassi a calcio. Ma non si è mai intromesso. A casa non abbiamo mai parlato di tennis fino ai 16 anni. Non si è mai intromesso sulla programmazione fino a che il giorno che io e Vittorio ci siamo separati. Quando mio padre ha aperto l’accademia a Bel Poggio mi sono trasferito lì con lui, è iniziato il nostro rapporto. C’è un odio e amore continuo, tutti i giorni litighiamo tanto però ci vogliamo tanto bene. Abbiamo trovato il nostro equilibrio, è una cosa che sta funzionando e ovviamente devo tanto a questo rapporto e a lui primis”.

Una curiosità, Flavio è scaramantico? Poco poco… “Non sono scaramantico, zero. Sono solo scaramantico nelle docce, vado sempre nella stessa. Quella è la mia unica scaramanzia. E un’altra cosa che faccio in campo è che provo a toccare le righe”.

Marco Mazzoni