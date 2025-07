Sinner ha effettuato una risonanza magnetica al gomito stamattina a Londra. Allenamento fissato per le 16 (ora di Wimbledon)

Jannik Sinner stamattina alle ore 10 locali (le 11 in Italia) ha effettuato a Londra un controllo diagnostico al gomito per valutare le condizioni del problema sofferto ieri nel corso del match contro Grigor Dimitrov. Il n.1 del mondo è scivolato sull’erba dopo pochi punti dall’avvio dell’incontro di ottavi di finale, sbattendo a terra il braccio e sentendo un dolore al gomito, palesato nel corso della partita – incluso l’intervento di medico e fisioterapista che gli hanno somministrato alcuni antidolorifici. È atteso in giornata il responso della risonanza magnetica, da lì Jannik e il suo team decideranno come procedere.

Da Wimbledon arriva anche un importante aggiornamento : stamattina non risultavano campi prenotati da Sinner per un allenamento giornaliero: alle 14 è stato invece comunicato che il nostro n.1 ha prenotato un campo ad Aorangi Park alle ore 16 locali, le 17 in Italia, per verificare le sue condizioni. Sembra quindi più un test per vedere la reazione del gomito che un vero e proprio allenamento in vista della sfida di quarti di finale che lo opporrà a Ben Shelton domani. Potrebbe essere una buona notizia, ma tutto dipenderà da come sentirà il braccio, dalle sue condizioni e sensazioni, insieme al referto della MRI.

Secondo quanto riporta Sky Sport, “Non dovrebbero arrivare in giornata comunicazioni ufficiali da parte del team del n. 1 al mondo”.

Vi terremo informati sugli sviluppi delle condizioni del n.1 del mondo. Ieri sera nella mesta press conference successiva alla vittoria per ritiro di Dimitrov, Jannik è stato cauto affermando di aver avuto rassicurazioni dal medico del torneo ma di aspettare accertamenti per essere più tranquillo.

Marco Mazzoni