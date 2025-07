Dimitrov, che peccato! Da 2 set a 0 contro Sinner al ritiro: la parabola di un talento perseguitato dagli infortuni. Nel 2025 5 ritiri su 11 tornei disputati

Era avanti due set a zero contro Jannik Sinner, in uno degli ottavi di finale più attesi di questo Wimbledon 2025. Sembrava la serata perfetta per Grigor Dimitrov, il giorno in cui poteva scrivere un’altra pagina della sua carriera. Invece, il destino – o meglio, il suo fisico – ha deciso ancora una volta di spegnere le luci. Un nuovo problema lo ha costretto al ritiro sul punteggio di 6-3 7-5 2-2 in suo favore, lasciando l’erba del Centre Court con un misto di dolore e frustrazione.

Non è la prima volta, purtroppo. Anzi, questa scena si ripete da anni con una costanza che fa male ai tifosi e allo stesso Dimitrov, che a 34 anni si ritrova a fare i conti con un corpo che non regge più i ritmi del tour.

Un 2025 da incubo: 5 ritiri su 11 tornei

I numeri del 2025 sono impietosi. Dimitrov ha disputato 11 tornei e in ben 5 occasioni si è ritirato a partita in corso. A Monte Carlo è arrivata anche una delle sconfitte più pesanti della sua carriera: un 6-0 6-0 contro Alex de Minaur, sintomo di un fisico che non risponde più e di un tennis che fatica a trovare continuità.

Ecco la cronologia degli stop in questa stagione:

🏥 Brisbane (gennaio) – ritiro per un problema all’inguine.

🏥 Australian Open (gennaio-febbraio) – ritiro per un infortunio all’anca.

🏥 Dubai (febbraio-marzo) – altro ritiro a torneo in corso.

🏥 Roland Garros (maggio-giugno) – si ferma ancora per problemi fisici.

🏥 Wimbledon (luglio) – ritiro contro Sinner mentre conduceva 2 set a 0.

In mezzo, solo qualche lampo di buon tennis, ma mai abbastanza per riportarlo ai vertici di un tempo.

Dal 2021 una lista infinita di infortuni

Il 2025 non è un’eccezione, ma la continuazione di una tendenza iniziata nel 2021. In questi ultimi quattro anni Dimitrov ha accumulato una sequenza impressionante di stop per problemi al ginocchio, all’anca, alla coscia, all’inguine.

📌 2021 – Ritiri al Roland Garros e agli US Open.

📌 2022 – Problemi alla coscia a Wimbledon e febbre a Winston-Salem.

📌 2023 – Ginocchio destro a Indian Wells, forfait a Barcellona.

📌 2024 – Ginocchio sinistro a Wimbledon, ritiro anche agli US Open.

📌 2025 – Una sequenza di ritiri senza precedenti, culminata con la resa contro Sinner.

Grigor Dimitrov ha sempre mostrato una straordinaria resistenza. Dopo ogni stop ha provato a ripartire, lavorando duramente per tornare competitivo. Ma il suo fisico, che già negli anni migliori era stato soggetto a qualche acciacco, sembra aver definitivamente presentato il conto.

A 34 anni, con il ranking in calo e un calendario sempre più spezzato dagli infortuni, il futuro del bulgaro è incerto. La sua classe resta indiscussa, ma la domanda è inevitabile: potrà ancora competere ad alti livelli o è tempo di pensare al ritiro?





