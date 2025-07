Clara Tauson si arrende a Swiatek: “Impossibile starle dietro, oggi era imbattibile”

Clara Tauson può uscire a testa alta da Wimbledon, consapevole di aver raggiunto un traguardo importante e di essersi confermata tra le grandi promesse del tennis femminile. Il suo percorso si è però interrotto contro una Iga Swiatek in versione dominante, che nei quarti di finale ha lasciato appena cinque giochi alla danese, imponendosi 6-4 6-1 in una partita a senso unico.

A fine match, la 22enne di Copenaghen ha parlato con grande onestà della difficoltà vissuta sul campo: “Ho giocato contro una delle migliori giocatrici al mondo, non mi sono mai sentita bene, quasi non riuscivo a respirare. È davvero dura affrontare Iga, se vuoi batterla devi essere al 110%. Oggi sembrava avesse 30 anni, una maturità impressionante. Io invece non sono mai riuscita a entrare in partita, forse ero un po’ nervosa all’inizio, ma proprio non riuscivo a seguirla né con le gambe né con la testa. La sensazione è che sia impossibile da battere”.

Nonostante la delusione, per Tauson resta la consapevolezza di aver vissuto una grande avventura sui prati londinesi, ma anche il monito che per competere con le migliori del mondo serve ancora qualcosa in più.





Marco Rossi