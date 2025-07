Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo anche Carlos Alcaraz (Live)

Wimbledon – Quarti di Finale – Erba – 🌤️

Centre Court – Ore: 2:30pm

A. Sabalenka vs L. Siegemund



Il match deve ancora iniziare

C. Norrie vs C. Alcaraz



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

T. Fritzvs K. Khachanov

A. Anisimova vs A. Pavlyuchenkova



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:00am

R. Hijikata / D. Pel vs R. Matos / M. Melo



Slam Wimbledon R. Hijikata / D. Pel R. Hijikata / D. Pel 0 4 R. Matos / M. Melo • R. Matos / M. Melo 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Matos / M. Melo 4-3 R. Hijikata / D. Pel 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Hijikata / D. Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Matos / M. Melo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Hijikata / D. Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Matos / M. Melo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Hijikata / D. Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

O. Gadecki / D. Krawczyk vs C. Dolehide / S. Kenin



Il match deve ancora iniziare

B. Bryan / M. Bryan vs T. Haas / F. Lopez



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

D. Caverzaschi vs A. Hewett



Slam Wimbledon D. Caverzaschi • D. Caverzaschi 0 1 A. Hewett [2] A. Hewett [2] 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Caverzaschi 0-15 1-5 A. Hewett 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 D. Caverzaschi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Hewett 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Caverzaschi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Hewett 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Caverzaschi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-0 → 0-1

G. Reid vs J. Gerard



Il match deve ancora iniziare

D. De Groot vs L. Shuker



Il match deve ancora iniziare

K. Chasteau vs A. Van Koot



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon R. Lindstedt / H. Tecau R. Lindstedt / H. Tecau 0 5 J. Cabal / R. Farah • J. Cabal / R. Farah 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Cabal / R. Farah 5-2 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Lindstedt/ H. Tecauvs J. Cabal/ R. Farah

M. Arevalo / M. Pavic vs H. Nys / E. Roger-Vasselin



Il match deve ancora iniziare

J. Blake / S. Querrey vs J. Chardy / B. Soares



Il match deve ancora iniziare

S. Verbeek / K. Siniakova vs M. Pavic / T. Babos



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon M. Woodforde / B. Schett M. Woodforde / B. Schett 0 0 N. Zimonjic / M. Navratilova • N. Zimonjic / M. Navratilova 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Zimonjic / M. Navratilova 0-0

M. Woodforde/ B. Schettvs N. Zimonjic/ M. Navratilova

C. Black / M. Hingis vs A. Radwanska / M. Rybarikova



Il match deve ancora iniziare

K. Flipkens / A. Petkovic vs T. Golovin / L. Robson



Il match deve ancora iniziare

L. Hewitt / M. Philippoussis vs M. Baghdatis / X. Malisse



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

A. Santamarta Roig vs Z. Sesko



Slam Wimbledon A. Santamarta Roig [1] • A. Santamarta Roig [1] 0 4 Z. Sesko Z. Sesko 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Santamarta Roig 0-15 4-4 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 A. Santamarta Roig 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Z. Sesko 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Santamarta Roig 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 Z. Sesko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Santamarta Roig 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Santamarta Roig 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

J. Secord vs B. Gusic – Wan



Il match deve ancora iniziare

H. Klugman / M. Stojsavljevic vs Y. Konstantinova / L. Vladson



Il match deve ancora iniziare

J. Kennedy vs J. Kumstat



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon L. Cinalli / A. Korpanec Davies • L. Cinalli / A. Korpanec Davies 0 4 D. Dilek / B. Zeltina D. Dilek / B. Zeltina 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Cinalli / A. Korpanec Davies 4-5 D. Dilek / B. Zeltina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 L. Cinalli / A. Korpanec Davies 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Dilek / B. Zeltina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Cinalli / A. Korpanec Davies 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Dilek / B. Zeltina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Cinalli / A. Korpanec Davies 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 D. Dilek / B. Zeltina 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Cinalli / A. Korpanec Davies 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Dilek / B. Zeltina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

L. Cinalli/ A. Korpanec Daviesvs D. Dilek/ B. Zeltina

O. Paldanius vs C. Hewitt



Il match deve ancora iniziare

G. Goode vs N. Bilozertsev



Il match deve ancora iniziare

R. Karki vs Y. Alexandrescou



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon E. Pleshivtsev • E. Pleshivtsev 30 3 I. Ivanov [6] I. Ivanov [6] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Pleshivtsev 15-0 30-0 3-4 I. Ivanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 I. Ivanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Pleshivtsev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 I. Ivanov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 E. Pleshivtsev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 I. Ivanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

E. Pleshivtsevvs I. Ivanov

M. Rottgering vs M. Exsted



Il match deve ancora iniziare

T. Derepasko vs M. Farzam



Il match deve ancora iniziare

Y. Alvarez vs B. Willwerth



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon T. Boogaard T. Boogaard 0 6 0 J. Leach [4] • J. Leach [4] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Leach 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Boogaard 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 J. Leach 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 T. Boogaard 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 J. Leach 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Boogaard 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 J. Leach 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 T. Boogaard 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Leach 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 T. Boogaard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

T. Boogaardvs J. Leach

L. Miguel vs M. Schoenhaus



Il match deve ancora iniziare

N. McDonald vs K. Hance



Il match deve ancora iniziare

H. Smart / M. Wainwright vs M. Buchnik / S. Larraya Guidi



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon F. Santoro / A. Keothavong • F. Santoro / A. Keothavong 15 2 S. Grosjean / I. Majoli S. Grosjean / I. Majoli 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Santoro / A. Keothavong 15-0 15-15 15-30 2-3 S. Grosjean / I. Majoli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Santoro / A. Keothavong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Grosjean / I. Majoli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Santoro / A. Keothavong 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 S. Grosjean / I. Majoli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

F. Santoro/ A. Keothavongvs S. Grosjean/ I. Majoli

D. Hantuchova / C. Vandeweghe vs K. Bertens / J. Konta



Il match deve ancora iniziare

N. Johnston vs J. Vasami



Il match deve ancora iniziare

A. Wazny vs D. Mosejczuk



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon K. Bennani • K. Bennani 0 3 A. Vasilev [12] A. Vasilev [12] 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Bennani 0-15 3-5 A. Vasilev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 3-4 → 3-5 K. Bennani 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Vasilev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 2-3 → 2-4 K. Bennani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Vasilev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Bennani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Vasilev 15-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Bennani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

K. Bennanivs A. Vasilev

B. Black / D. Piani vs A. Kovackova / J. Kovackova



Il match deve ancora iniziare

K. Penickova / V. Valdmannova vs N. Lagaev / N. Leme Da Silva



Il match deve ancora iniziare

L. Friedman / R. Goto vs Y. Qu / K. Yodpetch



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon V. Pohle / K. Sawashiro • V. Pohle / K. Sawashiro 40 1 T. Kokkinis / A. Schuman T. Kokkinis / A. Schuman 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Pohle / K. Sawashiro 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 1-4 T. Kokkinis / A. Schuman 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 V. Pohle / K. Sawashiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 T. Kokkinis / A. Schuman 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 V. Pohle / K. Sawashiro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Kokkinis / A. Schuman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

V. Pohle/ K. Sawashirovs T. Kokkinis/ A. Schuman

V. Barros / T. Kostovic vs K. Efremova / R. Zhang



Il match deve ancora iniziare

M. Burcescu / C. Jauffret vs E. Jones / J. Vandromme



Il match deve ancora iniziare

C. Esquiva Banuls / N. Taraba Wallberg vs A. Cvetkovic / D. Simionescu



Il match deve ancora iniziare

Y. Shao / X. Sun vs D. Britton / E. Griffiths



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 12:00am

H. Oluwadare / E. Zozaya Menendez vs T. Frodin / J. Pareja



Slam Wimbledon H. Oluwadare / E. Zozaya Menendez H. Oluwadare / E. Zozaya Menendez 0 2 T. Frodin / J. Pareja [5] • T. Frodin / J. Pareja [5] 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Frodin / J. Pareja 15-0 30-0 40-0 2-4 H. Oluwadare / E. Zozaya Menendez 15-0 15-15 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 T. Frodin / J. Pareja 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-3 → 1-4 H. Oluwadare / E. Zozaya Menendez 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Frodin / J. Pareja 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Oluwadare / E. Zozaya Menendez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Frodin / J. Pareja 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

R. Alame / G. Popa vs S. Fajmonova / K. Supova



Il match deve ancora iniziare

M. Iyengar / N. Torner Sensano vs J. Pastikova / J. Stusek



Il match deve ancora iniziare

R. Cooling / M. Knight vs M. Pohankova / L. Vujovic



Il match deve ancora iniziare

E. Bennemann / S. Zhenikhova vs R. Dencheva / E. Yaneva



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon D. Ward • D. Ward 0 2 M. De la Puente [3] M. De la Puente [3] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Ward 2-3 M. De la Puente 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-3 → 2-3 D. Ward 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. De la Puente 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 0-2 → 0-3 D. Ward 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 0-1 → 0-2 M. De la Puente 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

D. Wardvs M. De la Puente

T. Oda vs B. Bartram



Il match deve ancora iniziare

X. Li vs Z. Zhu



Il match deve ancora iniziare

K. Montjane vs C. Oosthuizen



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon S. Lysov • S. Lysov 0 1 0 C. Ratzlaff C. Ratzlaff 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Lysov 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Ratzlaff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 S. Lysov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-5 → 1-5 C. Ratzlaff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 S. Lysov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 C. Ratzlaff 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 S. Lysov 0-15 df 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 C. Ratzlaff 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

S. Lysovvs C. Ratzlaff

G. Fernandez vs S. Houdet



Il match deve ancora iniziare

Y. Kamiji vs A. Bernal



Il match deve ancora iniziare

M. Cabrillana vs S. Takamuro



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ore: 2:30pm

D. Cibulkova / B. Strycova vs N. Broady / V. King



Il match deve ancora iniziare

G. Rusedski / C. Martinez vs T. Johansson / K. O’Brien



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 12:00am

T. Egberink vs Z. Ji



Slam Wimbledon T. Egberink • T. Egberink A 3 Z. Ji Z. Ji 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Egberink 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 Z. Ji 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 T. Egberink 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Z. Ji 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df df A-40 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Egberink 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Ji 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 0-1 → 1-1 T. Egberink 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

R. Spaargaren vs T. Miki



Il match deve ancora iniziare

M. Tanaka vs L. De Greef



Il match deve ancora iniziare

J. Griffioen vs Z. Wang



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore: 6:00pm

T. Woodbridge / A. Molik vs M. Bahrami / J. Zheng



Il match deve ancora iniziare

V. Kudermetova / E. Mertens vs G. Dabrowski / E. Routliffe



Il match deve ancora iniziare

J. Salisbury / L. Stefani vs M. Arevalo / S. Zhang



Il match deve ancora iniziare