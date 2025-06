Il Gladiatore non si ferma più: Cobolli batte Shapovalov e raggiunge i quarti ad Halle (Video)

Flavio Cobolli continua a sorprendere e conquista l’accesso ai quarti di finale nell’ATP 500 di Halle, grazie a una vittoria di grandissimo spessore contro Denis Shapovalov: 7-6(2), 4-6, 7-6(5) il punteggio al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza. Il romano, numero 3 d’Italia, conferma il suo splendido momento di forma sull’erba e si regala una chance davvero importante: in caso di successo nel prossimo turno potrebbe salire fino alla top 20 del ranking atp, migliorando ancora il suo best ranking.

È una stagione sull’erba davvero indimenticabile per Cobolli, che già all’esordio aveva dimostrato grande carattere annullando palle match contro Joao Fonseca e oggi, contro Shapovalov, ha confermato di poter reggere la pressione dei grandi appuntamenti riuscendo a controbrekkare l’avversario quando ha servito per il match sul 5 a 4 del terzo set.

Il “Gladiatore” azzurro adesso guarda con ambizione al prossimo turno, dove potrebbe affrontare un altro italiano: Lorenzo Sonego, impegnato più tardi contro Alexander Zverev. Sarebbe un derby tricolore tutto da vivere, in un torneo – quello di Halle – che sta già regalando emozioni forti ai colori italiani.

Cobolli, con questo risultato, ribadisce di essere in continua crescita e, soprattutto, di avere tutte le carte in regola per provare il salto definitivo tra i grandi del circuito. E domani avrà una nuova, straordinaria occasione per continuare a scrivere la sua storia.

Questa vittoria vale tantissimo, sia per il modo in cui è arrivata – superando momenti difficilissimi e rimanendo sempre attaccato al match – sia per il prestigio dell’avversario e la qualità di gioco espressa nei momenti chiave. Cobolli conferma così il suo percorso di crescita sull’erba e conquista una preziosissima quarto di finale ad Halle, dimostrando di poter competere con i migliori anche sul verde.

L’avvio del match è stato subito ricco di scambi intensi, con Cobolli bravo a mettere pressione in risposta e a sfruttare alcuni gratuiti di Shapovalov per ottenere un break immediato. Il canadese, però, non si è fatto attendere e ha subito contro-breakkato, rimettendo tutto in parità. Da lì, la sfida si è trasformata in una lotta sul filo dell’equilibrio, con entrambi i giocatori capaci di alternare vincenti spettacolari a errori non forzati, soprattutto con il dritto.

Il set ha visto anche qualche occasione sprecata da entrambe le parti, ma Cobolli è riuscito a piazzare il break sul 4-4 e a servire per il set. Tuttavia, la tensione si è fatta sentire e il romano ha subito il contro-break, portando il parziale sul 5-5. Si è così arrivati a un tie-break dominato da Cobolli: il romano ha approfittato di qualche passaggio a vuoto di Shapovalov e, con un paio di colpi di grande classe – come un rovescio slice basso e una risposta vincente – si è portato rapidamente sul 5-0, chiudendo poi 7-2 con un dritto risolutivo dopo un bel cross di rovescio.

La partenza nel secondo set è stata ancora una volta combattuta, con Cobolli che ha subito dovuto annullare due palle break nel primo game, salvandosi con uno splendido slice nei piedi. Ma il break è arrivato lo stesso: dopo un game complicato, il canadese ha trovato il modo di strappare il servizio a Flavio, bravo però a rispondere subito e recuperare lo svantaggio. L’italiano ha addirittura avuto una preziosa occasione di allungare sul 3-1, ma su una seconda di Shapovalov non è riuscito a concretizzare il break point: lì si è probabilmente decisa l’inerzia del set.

Il canadese, scampato il pericolo, ha cominciato a servire con più sicurezza e ad alternare il consueto mix di colpi spettacolari e rischiosi, tra cui stop volley di grande classe e smorzate ben eseguite. Cobolli ha tenuto testa fino al 2 pari, ma un brutto game nel quinto gioco condito da un doppio fallo e da qualche errore di troppo gli è costato il break decisivo.

Shapovalov ha poi chiuso senza tremare, spingendo con il dritto e sfruttando la smorzata per chiudere i punti, mentre Cobolli ha pagato caro il momento di calo e qualche errore di troppo nei momenti chiave. Il rammarico resta per quella chance non sfruttata sul 2-1 e per la continuità persa nella fase centrale del set.

Il set decisivo è stato, come i precedenti, un’altalena continua. Cobolli è stato il primo a tenere con autorevolezza i propri turni di servizio, mostrando solidità da fondo e grande attenzione nelle scelte tattiche. Shapovalov, però, non ha mai mollato la presa, rispondendo colpo su colpo e restando in scia, grazie anche a qualche giocata d’alta scuola – in particolare con le sue celebri stop volley e smorzate.

La tensione ha toccato l’apice nell’ottavo game: Cobolli, sul 4-3, ha avuto tre chance consecutive di break (0-40) ma il canadese, aiutato anche da qualche riga e da un pizzico di fortuna, è riuscito a salvarsi con coraggio e aggressività. Sembrava il classico momento che può girare la partita, ma l’azzurro dopo aver subito il break sul 4 pari, non si è demoralizzato e, subito dopo, ha messo a segno il contro-break con una risposta di dritto perfetta che ha rimesso tutto in parità.

Si è così arrivati al tie-break, dove la tensione si è tagliata col coltello. Cobolli è partito male ma ha subito recuperato, ha strappato un mini-break grazie ad una risposta coraggiosa e, punto dopo punto, ha costruito il suo vantaggio fino ad arrivare a tre match point. Con grande maturità e sangue freddo, Flavio ha chiuso con una prima vincente, sancendo la sua affermazione con un urlo liberatorio.

ATP Halle Denis Shapovalov Denis Shapovalov 6 6 6 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 7 4 7 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Cobolli 15-0 15-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 0-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Cobolli 0-15 15-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 F. Cobolli 0-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Statistica Shapovalov 🇨🇦 Cobolli 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 251 247 Ace 8 3 Doppi falli 6 2 Prima di servizio 65/111 (59%) 68/114 (60%) Punti vinti sulla prima 38/65 (58%) 48/68 (71%) Punti vinti sulla seconda 26/46 (57%) 21/46 (46%) Palle break salvate 7/11 (64%) 4/9 (44%) Giochi di servizio giocati 17 17 STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 169 145 Punti vinti su prima di servizio 20/68 (29%) 27/65 (42%) Punti vinti su seconda di servizio 25/46 (54%) 20/46 (43%) Palle break convertite 5/9 (56%) 4/11 (36%) Giochi di risposta giocati 17 17 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 13/19 (68%) 13/17 (76%) Vincenti 33 28 Errori non forzati 61 32 Punti vinti al servizio 64/111 (58%) 69/114 (61%) Punti vinti in risposta 45/114 (39%) 47/111 (42%) Totale punti vinti 109/225 (48%) 116/225 (52%)





Francesco Paolo Villarico