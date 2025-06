Warner Bros. Discovery trasmetterà in esclusiva la Legends Team Cup. Nasce un nuovo torneo di tennis a squadre con i grandi ex del circuito, in diretta sui canali e le piattaforme Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery annuncia una partnership con la Legends Team Cup, il nuovo tour internazionale che vedrà protagonisti alcuni dei più celebri ex-giocatori dell’ATP Tour, suddivisi in tre squadre élite e impegnati in sfide tra Stati Uniti ed Europa.

WBD Sports trasmetterà in diretta esclusiva e integrale le 7 tappe mondiali del 2025 su Discovery+ e a partire dall’evento inaugurale della Legends Team Cup, da giovedì 14 a sabato 16 agosto.

Tra Europa, Africa, America e Asia, ogni tappa avrà una durata di tre giorni, con due squadre che si affronteranno ogni giorno in due match di singolare e uno di doppio. Le squadre, che complessivamente contano 503 titoli ATP tra singolare e doppio, si sfideranno per alzare il Trofeo Björn Borg, intitolato al patron del torneo, per un montepremi complessivo di 12 milioni di dollari.

Le tre squadre saranno capitanate da Carlos Moyá, James Blake e Mark Philippoussis e la Legends Team Cup offrirà ai giocatori recentemente ritiratisi dal tour la possibilità di continuare a competere ad alti livelli in un format dinamico e avvincente. Tra i partecipanti alla prima edizione della Legends Team Cup, il campione dello US Open 2020 Dominic Thiem, Sam Querrey, Jo-Wilfried Tsonga, Feliciano Lopez e Diego Schwartzman. Il tour accoglie anche Richard Gasquet, che al recente Roland Garros ha disputato il suo ultimo match ATP contro Jannik Sinner.

Scott Young, vicepresidente esecutivo di WBD Sports Europe: «Siamo entusiasti di portare la Legends Team Cup a milioni di spettatori in tutta Europa. Questo torneo innovativo riunisce alcune delle leggende più iconiche del tennis, promettendo momenti indimenticabili in scenari spettacolari. Il format veloce e originale, con due set da quattro game, rende la competizione ancora più unica da seguire. Non vediamo l’ora di vedere come queste leggende del tennis sapranno ancora una volta lasciare il segno».

Marten Hedlund, presidente della Legends Team Cup: «Collaborare con Warner Bros. Discovery è una pietra miliare per la Legends Team Cup, perché ci permetterà di mostrare il nostro tour a milioni di persone in tutto il mondo. Ho sempre creduto che i tennisti meritassero più opportunità per prolungare la propria carriera anche dopo il ritiro dall’ATP Tour e questo è un nuovo capitolo nella storia del tennis, in cui certi campioni possono continuare a ispirare, competere e connettersi con i fan».