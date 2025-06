Caos e polemiche a Berlino: il match di Sabalenka sospeso per le condizioni del campo (Video)

Scene insolite hanno animato la serata al WTA 500 di Berlino. Poco dopo che Aryna Sabalenka aveva conquistato il primo set, la partita è stata interrotta per decisione dell’organizzazione, preoccupata per le condizioni del campo considerate scivolose e potenzialmente pericolose per l’incolumità delle giocatrici.

La decisione, arrivata all’improvviso, ha generato confusione in campo e sugli spalti. Un responsabile del torneo è sceso a parlare direttamente con le protagoniste, ma non tutti erano d’accordo. In particolare la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, ha manifestato apertamente il suo dissenso: “Vuoi fermare il match perché ha detto che questo lato era scivoloso? Ma io ci ho appena giocato due game! Stava perdendo…” le parole della bielorussa, che non ha nascosto la sua incredulità e frustrazione.

La sospensione è stata decisa per motivi di sicurezza, ma ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto a Sabalenka, che si trovava in vantaggio e avrebbe preferito continuare la sfida. Un episodio che rischia di far discutere ancora a lungo e che evidenzia quanto il tema delle condizioni dei campi resti centrale – e spesso controverso – nel tennis professionistico, soprattutto sui prati di inizio estate.





Marco Rossi