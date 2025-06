Il talento junior del tennis Julieta Pareja firma con On

On è orgogliosa di annunciare l’ingaggio di Julieta Pareja , la prima tennista americana a unirsi al suo roster in continua espansione. A soli 16 anni, Julieta ha già dimostrato il suo talento in campo, ottenendo numerose vittorie nei tornei J300 e un titolo nella Billie Jean King Cup Junior.

Cresciuta a Carlsbad, in California, con origini colombiane, Pareja si è avvicinata al tennis grazie alla passione di sua madre per questo sport. Le uscite in famiglia al campo erano all’ordine del giorno, dove lei, le sue sorelle e sua madre trascorrevano ore a colpire insieme.

Pareja ha fatto molta strada da quei primi giorni. È diventata la giocatrice WTA più quotata nata nel 2009, con un ranking WTA di 319, è arrivata in semifinale al torneo WTA 250 di Bogotà e ha vinto gli Indian Wells Junior Championships, il tutto a soli 16 anni.

All’inizio di quest’anno, al torneo WTA 250 di Bogotà, in Colombia, Pareja ha iniziato la sua avventura come wildcard nei turni di qualificazione. Ha rapidamente superato queste fasi per assicurarsi un posto nel tabellone principale, lasciando un impatto memorabile. La sua impressionante serie è continuata con cinque vittorie consecutive, tutte senza perdere un set, che l’hanno spinta in semifinale. Sebbene il suo torneo si sia concluso lì, il successo di Pareja l’ha resa la prima giocatrice nata nel 2009 a raggiungere un tabellone principale WTA e la più giovane semifinalista dai tempi di Coco Gauff nel 2019.

Il giovane talento Pareja si unisce ora alla solida formazione di giocatori nel roster tennistico di On, un gruppo che include sia giovani talenti emergenti come Yeri Hong (KOR) e Henry Bernet (SUI), sia forze affermate nel gioco professionistico come Iga Świątek (POL), João Fonseca (BRA) e Ben Shelton (USA).

Con il sogno di diventare un giorno campionessa del Grande Slam, Pareja non vede l’ora di entrare a far parte della famiglia On: “Sono davvero felice di essere un’atleta On. È un’esperienza unica far parte di un gruppo selezionato di atleti che rappresentano innovazione, alte prestazioni, semplicità, il tutto con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Non potrei essere più entusiasta di iniziare questo viaggio”.

Feliciano Robayna, Responsabile della Gestione Atleti per il Tennis presso On, ha dato il benvenuto a Pareja nella famiglia On: “Siamo assolutamente entusiasti di avere Julieta nella famiglia On. A 16 anni, ha già dimostrato al mondo di cosa è capace in campo e non vediamo l’ora di supportarla in quello che le riserva il suo brillante futuro”.