Sonego: “Sinner mi fa migliorare e ci divertiamo insieme. Io porto un po’ di leggerezza”

Non giocano insieme in un match ufficiale da Monte Carlo 2024

Quando gli appassionati italiani ripensano alla coppia di doppio Sinner – Sonego è impossibile non ricordare le vittorie in Davis Cup 2023 a Malaga, quando un Jannik in stato di grazia trascinò l’intero team azzurro e in particolare Lorenzo in doppio a successi decisivi per riportare la grande “Insalatiera” in Italia dopo il primo alloro targato 1976. Sinner non gioca spesso in doppio, lo farà ad Halle ancora insieme a Sonego, per riprovare un po’ di meccanismi sul net, risposte e anche servizi. Lorenzo ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Sky Sport dalla Germania, nelle quali esprime la propria soddisfazione per poter giocare di nuovo in coppia con il n.1 e anche l’importanza del potersi allenare con lui.

“Farò il doppio con Jannik, è sempre molto bello passare del tempo con lui” racconta Sonego. “Mi fa crescere, mi fa migliorare. Mi fa passare anche del tempo a ridere e divertirmi, quindi è stato sicuramente molto bello poter fare quest’allenamento insieme a lui”.

“Di sicuro io porto un po’ di leggerezza, una parte di divertimento in campo durante le giornate. Lui è bravo perché riesce anche a darmi dei consigli, e io riesco a confrontarmi con lui a livello tennistico e questa è una cosa che mi serve tanto. Devo imparare dal n.1 al mondo certe cose che poi devo portare in campo”. Sonego si è allenato con Sinner anche in quel di Monte Carlo nel periodo precedente al rientro del pusterese sul tour.

Nel 2o25 Sinner non ha mai giocato in doppio. Lo scorso anno ad Halle Jannik giocò insieme all’amico Hubert Hurkacz, battuti nei quarti dal duo francese Doumbia – Reboul (campioni a Roma 2025). L’ultima occasione nella quale Sinner e Sonego hanno giocato assieme è stato a Monte Carlo 2024, dove persero subito battuti dalla coppia belga Gille-Vliegen. Sempre l’anno scorso, sul cemento in Indian Wells, Jannik e Lorenzo passarono un turno, battendo il team russo Rublev – Khachanov e poi arrendendosi al collaudato duo Zeballos – Granollers. Anche il doppio sarà importante per Sinner per ritrovare un buon feeling sull’erba e provare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Jannik al Terra Wortmann Open esordirà contro il tedesco Hanfmann (passato per qualificazioni e quindi un po’ rodato sui campi del torneo), quindi al secondo turno potrebbe trovare Alexander Bublik, recentemente battuto a Roland Garros nei quarti di finale ma che proprio ad Halle ha ottenuto l’unico successo contro l’italiano, sebbene per ritiro di Jannik all’avvio del secondo set dopo aver perso il primo. Certamente il tennis estroso ed il super servizio del russo naturalizzato kazako potrebbero essere un buon test per Sinner.

Marco Mazzoni