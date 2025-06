Challenger Sassuolo. Presentazione torneo. Wild card a Stan Wawrinka

L’evento, organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, è stato presentato questa mattina nella splendida cornice dello Sporting Club alla presenza di Giammaria Manghi (Coordinatore Politiche Sportive Regione Emilia Romagna), Serena Lenzotti (Vicesindaco Comune di Sassuolo), Antonio Santa Maria (Direttore Generale di Master Group Sport), Claudio Pirazzoli (Vice Presidente Sporting Club Sassuolo) e Alessandro Motti (Direttore del Torneo).

In attesa di conoscere il tabellone principale – il sorteggio degli accoppiamenti è in programma domani pomeriggio – gli appassionati di tennis possono già pregustare l’opportunità di vedere da vicino uno dei grandi protagonisti del tennis mondiale degli ultimi anni.

In main draw, grazie ad una wild card assegnata dagli organizzatori, ci sarà infatti Stan Wawrinka. Già vincitore di ben tre Slam (Australian Open, Roland Garros e US Open), all’età di 40 anni “Stan the Man” non ha ancora nessuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo e continua a divertire e a divertirsi disputando i tornei in giro per il mondo.

Uno dei pochi in grado di contrastare il dominio dei “Big Three” (Federer, Nadal, Djokovic, ndr) nel secondo decennio degli anni Duemila, Wawrinka cercherà di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo emiliano-romagnolo vinto nelle scorse edizioni dal croato Borna Coric, dal francese Alexandre Muller e dall’olandese Jesper De Jong.

Oltre a Wawrinka, a Sassuolo scenderanno in campo, tra gli altri, alcuni tra i tennisti italiani più promettenti come il 24enne perugino Francesco Passaro (fresco di eliminazione al Roland Garros proprio per mano del vincitore di Sassuolo 2024 De Jong), il comasco Federico Arnaboldi, classe 2000 (vincitore da “Under 16” del prestigioso torneo giovanile dell’Avvenire) e il ventitreenne laziale Giulio Zeppieri, capace a maggio di superare le qualificazioni al Roland Garros per il quarto anno di fila (fermato solo dal futuro campione Carlos Alcaraz)

Gli appassionati potranno inoltre seguire con interesse l’ascesa del ventenne lituano Vilius Gaubas, già vincitore di due titoli Challenger e capace di issarsi fino al terzo turno ai recenti Internazionali d’Italia (battendo Shapovalov prima di arrendersi a Zverev) e la risalita in classifica del giapponese (formatosi tennisticamente in Spagna) Taro Daniel, già numero 54 ATP e capace di battere Novak Djokovic a Indian Wells nel 2018 e Andy Murray agli Australian Open nel 2022.

Non ha bisogno di grandi presentazioni Dusan Lajovic, per anni seconda racchetta più importante di Serbia (con cui vanta una finale in Coppa Davis nel 2013) e capace di vincere in carriera ben due tornei ATP dimostrandosi uno dei più solidi esponenti sulla terra rossa. Tra i giovani occhio al giapponese Rei Sakamoto, 18 anni, campione all’Australian Open junior nel 2024.

Il Challenger emiliano si conferma come uno degli appuntamenti tennistici internazionali più importanti del panorama italiano e rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

BIGLIETTI IN VENDITA SUL CIRCUITO VIVATICKET.COM

I biglietti sono disponibili presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/tour/emilia-romagna-tennis-cup/