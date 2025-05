ATP 250 Ginevra: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Matteo Arnaldi n.8 del seeding. Un azzurro nelle quali

ATP 250 Ginevra – Tabellone Principale – terra

(1) Taylor Fritz vs Bye

Jaume Munar vs Quentin Halys

Arthur Rinderknech vs Miomir Kecmanovic

(WC) Arthur Cazaux vs (6) Hubert Hurkacz

(4) Karen Khachanov vs Bye

Kei Nishikori vs Learner Tien

Qualifier vs Qualifier

Nuno Borges vs (7) Alex Michelsen

(5) Alexei Popyrin vs Nicolas Jarry

(WC) Dusan Lajovic vs Jacob Fearnley

Qualifier vs (WC) Dominic Stricker

Bye vs (3) Tomas Machac

(8) Matteo Arnaldi vs Hugo Gaston

Qualifier vs Fabian Marozsan

Marton Fucsovics vs Zizou Bergs

Bye vs (2) Novak Djokovic

(1) James Duckworthvs Remy BertolaKarue Sellvs (7) Pierre-Hugues Herbert

(2) Cameron Norrie vs Ergi Kirkin

Radu Albot vs (8) Jenson Brooksby

(3) Reilly Opelka vs Enrico Dalla Valle

(WC) Leo Borg vs (6) Sebastian Ofner

(4) Thiago Monteiro vs Ivan Gakhov

(WC) Kilian Feldbausch vs (5) Tristan Schoolkate

Center Court – ore 11:00

Leo Borg vs Sebastian Ofner

Kilian Feldbausch vs Tristan Schoolkate

Karue Sell vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 14:00)

Court 1 – ore 11:00

Reilly Opelka vs Enrico Dalla Valle

James Duckworth vs Remy Bertola

Cameron Norrie vs Ergi Kirkin (Non prima 15:00)

Court 2 – ore 12:30

Radu Albot vs Jenson Brooksby

Thiago Monteiro vs Ivan Gakhov (Non prima 15:00)