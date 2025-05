Mayar Sherif stupisce ancora a Parma: “In Emilia-Romagna posso osare qualcosa in più”. Bondar batte Rosatello e vola ai quarti

Il Parma Ladies Open presentato da Iren ha i suoi quarti di finale. Il WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events sui campi del Tennis Club Parma ha visto la conclusione di tutti gli incontri di secondo turno, con Mayar Sherif e Yulia Putintseva a brillare davanti al pubblico incontro in Emilia-Romagna. Prima, l’egiziana numero 64 WTA ha avuto la meglio su Priscilla Hon per 6-3 6-3, poi la testa di serie numero uno ha sconfitto Anna-Lena Friedsam con un doppio 6-4. Negli altri incontri, nulla da fare per Camilla Rosatello, sconfitta da Anna Bondar per 6-1 6-3, mentre prosegue il cammino di Marina Stakusic che ha battuto Antonia Ruzic per 4-6 6-1 6-4. Non stecca il secondo incontro a Parma Simona Waltert, la quale ha sconfitto la testa di serie numero sei Renata Zarazua per 6-4 6-3.

Sherif e Parma, amore incondizionato – Tre volte in gara al Parma Ladies Open presentato da Iren, 11 vittorie e appena una sconfitta. Il feeling tra Mayar Sherif ed i campi emiliani è più di una semplice suggestione, piuttosto una concreta realtà. La numero 64 WTA ha avuto ragione di Priscilla Hon con un doppio 6-3 in un’ora e 35 minuti, staccando così il pass per i quarti di finale del WTA 125. “Non era facile scendere in campo oggi e rimanere concentrata – ha spiegato Sherif dopo l’incontro –. C’era un po’ di umidità e la pesa pallava parecchio. Man mano che passavano i game mi sentivo sempre più sicura di me stessa, sono riuscita a mettere i piedi in campo e giocare in maniera propositiva La mia storia a Parma? Ovviamente qui sento di avere tanta fiducia, riesco a giocare con più aggressività e so che questo è dovuto ai tanti disputati sul Campo Centrale”.

Bondar si è avvicinato al quartiere – Protagonista dell’eliminazione della terza testa di serie Alycia Parks al primo turno, l’ungherese Anna Bondar ha lanciato un altro chiaro segnale alle dirette concorrenti, qualificandosi ai quarti di finale del Parma Ladies Open presentato da Iren grazie al successo per 6-1 6-3 sulla wild card Camilla Rosatello. “Non è stata una partita semplice – ha detto la numero 89 della classifica mondiale -. Sapevo che dopo un primo set rapido lei avrebbe cambiato qualcosa per mettermi in difficoltà. Ho dato del mio meglio soprattutto nel secondo set, per chiudere la partita più facilmente, e ne sono contenta”. Semifinalista a Parma nel 2023, la ventisettenne di Szeghalom punta ad eguagliare il risultato di due anni fa: “Adoro giocare in questa città e su questi campi. Voglio dare sempre del mio meglio, ma naturalmente posso solo pensare a una partita alla volta e sperare di arrivare in fondo”.

Risultati di mercoledì 14 maggio

Secondo turno

Yulia Putintseva (1) n. Anna-Lena Friedsam (Q) 6-4 6-4

Mayar Sceriffo (5) n. Priscilla Hon 6-3 6-3

Marina Stakusic contro Antonia Ruzic 4-6 6-1 6-4

Simona Waltert b. Renata Zarazua (6) 6-4 6-3

Irina-Camelia Begu (8) n. Julia Grabher (Q) 1-6 6-1 6-2

Anna Bondar b. Camilla Rosatello (WC) 6-1 6-3

Xinyu Wang (2/WC) n. Varvara Lepchenko 3-6 6-3 6-4