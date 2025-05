Challenger 75 Praga: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger 75 Praga – Tabellone Principale – terra

(1) Shintaro Mochizuki vs (WC) Petr Brunclik

Qualifier vs Beibit Zhukayev

August Holmgren vs Lukas Klein

(WC) Maxim Mrva vs (7) Mikhail Kukushkin

(4) Dmitry Popko vs Qualifier

(WC) Mees Rottgering vs Qualifier

Qualifier vs Filip Misolic

(CO) Antoine Cornut-Chauvinc vs (5) Nikoloz Basilashvili

(8) Sumit Nagal vs (SE) Zsombor Piros

Qualifier vs Lukas Neumayer

Jan Choinski vs Henrique Rocha

Hady Habib vs (3) Alexander Blockx

(6) Alejandro Moro Canas vs (JR) Nicolai Budkov Kjaer

Qualifier vs Calvin Hemery

Lloyd Harris vs Daniel Evans

(Alt) Jurij Rodionov vs (2) Martin Landaluce

Challenger 75 Praga – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Murphy Cassone vs Mili Poljicak

(WC) Hynek Barton vs (7) Luka Pavlovic

(2) Gauthier Onclin vs Oriol Roca Batalla

(WC) Jakub Nicod vs (11) Vitaliy Sachko

(3) Daniel Rincon vs (Alt) Matej Dodig

(WC) Jakub Filip vs (12) Denis Yevseyev

(4) Benjamin Hassan vs (Alt) Maxime Chazal

Geoffrey Blancaneaux vs (8) Viktor Durasovic

(5) Henri Squire vs (WC) Jan Kumstat

(CO) Alex Martinez vs (10) Max Houkes

(6) Guy Den Ouden vs Remy Bertola

(Alt) Mika Brunold vs (9) Sascha Gueymard Wayenburg

Center Court – ore 10:00

Mika Brunold 🇨🇭 vs Sascha Gueymard Wayenburg 🇫🇷

Jakub Filip 🇨🇿 vs Denis Yevseyev 🇰🇿

Daniel Rincon 🇪🇸 vs Matej Dodig 🇭🇷

Gauthier Onclin 🇧🇪 vs Oriol Roca Batalla 🇪🇸

Court 2 – ore 10:00

Benjamin Hassan 🇱🇧 vs Maxime Chazal 🇫🇷

Henri Squire 🇩🇪 vs Jan Kumstat 🇨🇿

Jakub Nicod 🇨🇿 vs Vitaliy Sachko 🇺🇦

Hynek Barton 🇨🇿 vs Luka Pavlovic 🇫🇷

Court 3 – ore 10:00

Guy Den Ouden 🇳🇱 vs Remy Bertola 🇨🇭

Geoffrey Blancaneaux 🇫🇷 vs Viktor Durasovic 🇳🇴

Alex Martinez 🇪🇸 vs Max Houkes 🇳🇱

Murphy Cassone 🇺🇸 vs Mili Poljicak 🇭🇷