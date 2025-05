Internazionali d’Italia 2025: sorteggio del tabellone principale il 5 maggio

Il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Roma si terrà alle ore 12:00 di lunedì 5 maggio.

Per quanto riguarda il torneo femminile, il sorteggio del tabellone di singolare WTA 1000 degli Internazionali BNL d’Italia precederà quello maschile, fissato per le ore 11:00.

Per quanto riguarda le qualificazioni, i sorteggi avverranno nella giornata di domani.

L’evento romano è uno dei più prestigiosi tornei della stagione sulla terra battuta, ultimo appuntamento importante prima del Roland Garros. La presenza dei migliori specialisti della superficie, insieme al contesto unico del Foro Italico, garantiscono uno spettacolo tennistico di altissimo livello.





Marco Rossi