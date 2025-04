ITF Santa Margherita di Pula: Il resoconto di giornata (29 Aprile 2025). Nove azzurri agli ottavi di finale

Sono nove gli italiani che sono approdati agli ottavi di finale del quinto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

A Lorenzo Carboni e Andrea Guerrieri, che avevano esordito vincendo ieri, si sono aggiunti la testa di serie numero 4 Francesco Maestrelli (6-1, 6-3 sull’indiano Chirag Duhan), Michele Ribecai (6-1, 6-2 sul qualificato Nicolò Toffanin), Federico Iannaccone (6-3, 6-0 sul lucky loser Filippo Mazzola), Facundo Juarez (7-6, 6-2 sul qualificato Tobia Costanzo Baragiola Mordini) e i qualificati Lorenzo Angelini (6-4, 6-1 su un altro tennista proveniente dal tabellone cadetto, Maximilian Figl), Giammarco Misasi (doppio 6-2 alla wild card Silvio Mencaglia) e Gian Marco Ortenzi (6-2, 6-1 sul qualificato giapponese Naoki Tajima).

Eliminati Giovanni Oradini (4-6, 7-6, 6-4 in quasi tre ore di gioco contro la testa di serie numero 1, il britannico Paul Jubb), il qualificato Marco Furlanetto (6-2, 6-1 da un altro britannico, Liam Broady) e la wild card Massimo Pizzigoni (6-3, 6-7, 6-3 in tre ore dal giapponese Ryuki Matsuda).

Primi match per il main draw femminile, con i successi di Enola Chiesa (7-5, 6-1 sulla bulgara Iva Ivanova) e Noemi Maines (6-0, 6-3 sulla wild card moldava Anastasia Ganja).

Eliminate due wild card italiane: Gaia Maduzzi (6-4, 6-1 contro la ceca Gabriela Knutson, numero 1 del seeding) e Aurora Corvi (6-0, 6-1 dall’ucraina Oleksandra Oliynykova, numero 3).

Intanto, si completa il gruppetto delle qualificate, con le vittorie di Barbara Dessolis (6-0, 6-1 a Ruby Pinna) e Caterina Odorizzi (6-3, 7-6 su Carola Manfredonia), mentre Giulia Alessia Monteleone è stata stoppata nel turno decisivo dalla ceca Anna Jelinkova 6-3, 6-0.

Nel tabellone femminile ci sono anche altre cinque italiane: la testa di serie numero 2 Giorgia Pedone, la 8 Dalila Spiteri, la wild card Lavinia Luciano e le qualificate Aurora Deidda e Marcella Dessolis