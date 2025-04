Musetti! Solido e concreto, batte Tsitsipas e centra gli ottavi al Masters 1000 Madrid (vs. De Minaur – Video)

Fiducia, forza fisica e determinazione, ingredienti essenziali per brillare nel tennis. E se alla ricetta, bella solida, aggiungi quel pizzico di magia che regala perle tecniche assolute, ecco che esce un piatto stellato dalle mani dello Chef Lorenzo Musetti. L’azzurro rimonta l’ormai “solita” partenza lenta e ribalta a suo favore, stavolta in due set, la sfida contro Stefanos Tsitsipas nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid, 7-5 7-6(3) lo score conclusivo che apre all’azzurro le porte degli ottavi di finale, dove lo aspetta una sfida non facile contro Alex de Minaur, apparso in ottima condizione fisica e tecnica. Per Musetti è il secondo successo consecutivo contro Tsitsipas dopo quello ottenuto (ancora in rimonta) pochi giorni fa a Monte Carlo. Il greco era scattato come fulmine dai blocchi, forte di un servizio incisivo e un diritto bello pesante, mentre Musetti stentava a centrarsi e soprattutto a trovare la miglior posizione sul campo. Stando troppo dietro c’era troppo campo da difendere, mentre avanzando non sempre trovava il corretto anticipo per colpire la palla in modo aggressivo. Sotto di un break ha rischiato di scivolare sotto addirittura 5-1, ma ha salvato un sesto game molto duro e intenso, cancellando ben tre palle break giocate con bel piglio, forte della fiducia acquisita proprio a Monte Carlo che l’ha reso più calmo e risoluto nella gestione delle emozioni e dei momenti decisivi.

Con quella bella reazione “Lori” è definitivamente entrato in partita, si è attivato e sotto 5-3 è andato a mettere grande pressione al rivale che, improvvisamente, sotto le riposte più aggressive del nostro giocatore è letteralmente imploso. Quel diritto fin lì pesante è diventato incerto e la battuta è totalmente scomparsa. Ben per Musetti che si è preso due break, anche grazie a tanti errori dell’avversario, e il set. Il toscano da lì in avanti è salito in cattedra: sciolto nelle esecuzioni e molto lucido tatticamente, ha martellato a destra e a manca con totale solidità, determinato e continuo. È piaciuto molto come Musetti abbia spinto la palla col diritto generando traiettorie profonde e cariche di spin, a pungere l’incerto rovescio di Tsitsipas, e anche provocando molte scelte di gioco rivedibili nel rivale. Lorenzo non ha sfruttato quattro palle break nel nono game del secondo set ma ha dominato il tiebreak regalando al pubblico un “passantino” di rovescio di tocco clamoroso per bellezza ed efficacia, volando avanti 6 puti a 0 e chiudendo il tiebreak, e il match, a 3. Una bella vittoria, di sostanza e qualità. Di maturità per come ha retto il difficile inizio e ribaltato tutto a suo favore imponendo in campo forza fisica e ordine, selezionando le giocate giuste e gestendo molto bene i punti importanti. Un salto di qualità evidente che lo rendono tennista assai completo e difficile da battere sul “rosso”.

L’unica pecca che possiamo trovare nell’ottima prestazione di Musetti è la partenza lenta. Merito anche Tsitsipas che è entrato nel match a gamba tesa, servendo bene, attaccando il prima possibile e sbattendo l’italiano molto, troppo dietro. Ha fatto fatica in risposta Lorenzo: finché non si è centrato col diritto e ha iniziato a servire con più continuità, è rimasto dietro al rivale, ma c’è rimasto con determinazione e visione, senza perdere di vista il campo o la tattica migliore. Il capolavoro è stato reggere nel sesto game del primo set, andare due break sotto gli sarebbe costato il set e chissà, magari il greco non si sarebbe imballato come è accaduto sul 5-3. Certamente gli errori di Stefanos sono stati evidenti, ma c’è del merito – e non poco – nel tennis di Lorenzo nell’averli provocati. Col diritto in risposta Musetti ha iniziato a trovare profondità abbinata a tanta rotazione e su questi campi molto secchi e con poca terra di Madrid la palla salta altissima… una condizione che il rovescio di Tsitsipas non riesce proprio a tollerare e che ha finito per mandare fuori ritmo anche il diritto. Infatti il colpo sul quale il greco ha costruito l’ottimo avvio è stato l’attacco col diritto dopo il servizio, botta potente a chiudere o che gli ha aperto tanto spazio per la chiusura di rete. Appena Musetti ha iniziato a rispondere meglio, con profondità abbinata a rotazione, la partita è girata perché Tsitsipas è stato disarmato e sbattuto indietro.

È un segno di maturità e fiducia come Musetti abbia rimontato e poi gestito, senza strafare, senza prendersi rischi eccessivi, giocando un tennis solido, pratico, efficace, da terra battuta e impreziosito con i suoi lampi di classe che non sono più la base del suo tennis ma le perle che gli portano punti importanti e danno morale, spezzando invece le gambe ai rivali. Appena Lorenzo si è attivato ed è entrato pienamente in partita, è parso nettamente più solido ed efficace del greco, ed è bellissimo scriverlo per un tennista come il nostro che per tanto tempo ha difettato proprio in personalità, calma e lucidità di scelte. 22 vincenti contro 20 errori per Lorenzo, mentre il saldo per Stef è stato -11. Numeri, ma è la personalità ad aver fatto la differenza oggi, più di qualsiasi altro colpo o situazione di gioco. Questo Musetti su terra, così ben preparato e bravo a gestire tempi e giocate, è un osso durissimo per tutti.

Marco Mazzoni

La cronaca

Tsitsipas alza la prima palla del match e gioca molto aggressivo, cercando di spingere la palla dal centro alla prima traiettoria più corta di Musetti. A 15 vince un buon game, poi in risposta riesce a trovare profondità col rovescio ed è un fulmine ad entrare forte col diritto. Questo schema, molto ben eseguito, gli vale il 30 pari, mentre Lorenzo mette poche prime palle… Troppo prevedibile la seconda palla sul rovescio, è lenta, Stefanos è rapido a spostarsi tutto a sinistra e caricare la risposta col diritto, molto profonda… Si prende la chance di break e Musetti rischia uno schiaffo al volo col diritto dopo il servizio, ma la palla gli esce di una spanna. BREAK Tsitsipas, può fare corsa di testa e non ci pensa due volte a imporre il suo schema principale, servizio ben indirizzato e diritto pesante d’attacco. Non trova una buona posizione in risposta Musetti, la anticipa poco e arretrando troppo apre troppo campo. 3-0 Tsitsipas, bravo a caricare tanto il servizio “kick” ed entrare col diritto. Nel quarto game Musetti accelera i tempi, spinge prima e con più decisione dopo il servizio e muove lo score, 3-1, ma è di nuovo in difficoltà servendo sotto 4-1. La palla del greco rimbalza alta, è vivace, e cercando di anticipare il rovescio sbaglia, anche per colpa di un discreto vento che rende il controllo della traiettoria non facile. 0-15, segue una bella smorzata, primo gran punto del toscano, ma il servizio è sempre un handicap, non è continuo, e sulla seconda Stefanos trova profondità. Stavolta la palla corta di “Muso” è pessima (anche come scelta per la posizione), 15-30, e poi 15-40 con un altro diritto sbagliato cercando anticipo con poco controllo. Lorenzo salva le due palle del doppio break giocando solido, poco rischio al centro (aiutato anche da una stecca del greco sul 30-40), ma di palla break ne arriva un’altra ai vantaggi per colpa di un back a metà campo senza arte ne parte, facilmente aggredibile dal rivale. Tsitsipas non ne approfitta, risposta out e alla fine Lorenzo si salva e si porta 4-2, con un’altra palla corta, stavolta bellissima per tocco e precisione. Si scorre sui turni di battuta, crescono le percentuali di prime palle di Musetti, resta molto solido Tsitsipas, che sul 5-3 serve per il set. Inizia col doppio fallo, il primo del match, poi arriva una stecca terribile di Lorenzo, peccato era una seconda palla e si poteva mettere pressione all’avversario. Tensione nel braccio del greco, seconda povera e la risposta di Musetti è ficcante, 15-30. Si butta subito a rete il greco, ben 3 smash per chiudere il punto, 30 pari. Bruttissimo errore col diritto di Tsitsipas, 30-40 e prima palla break per Musetti! Seconda palla… uff! Rischia il serve and volley e lo esegue da campione, grande volée (nemmeno facile). Ma la prima palla è scomparsa e stavolta la discesa a rete dietro alla seconda palla è perdente. Alla seconda chance il BREAK arriva: ancora a rete sulla seconda Stefanos, ma stavolta la risposta di Musetti è potente, al corpo, e la volée goffa, e fuori. 5-4. Pessime scelte del greco, che pareva quasi scappare dallo scambio. La bagarre continua! Tsitsipas in risposta ritrova potenza e precisione col diritto, si porta 0-30. Arriva il primo Ace di Lorenzo, in un gran momento, ma Stefanos si procura la palla break con uno schiaffo al volo al termine di uno scambio durissimo. Il 30-40 è anche Set Point. Se lo gioca con la smorzata dopo il servizio Musetti, e la palla gli esce molto bene. 5 pari. Uno dei vecchi adagi del tennis è chance mancata… chance concessa. Infatti Tsitsipas è assai incerto al servizio, teso come le corde di un violino. Il doppio fallo lo condanna allo 0-30, con il suo team che cerca di calmarlo, ma senza successo. Musetti rischia una risposta a tutta col diritto e gli esce di un niente, 15-30, ma si procura la chance per l’allungo (15-40) con una risposta di diritto terribilmente profonda e carica di spin. Musetti risponde dai teloni, ma riesce ad avanzare, spinge ed è molto fortunato con un rimbalzo che fa impennare la palla, ingiocabile per il greco. BREAK Musetti, avanti 6-5 serve per primo parziale. Si gioca davvero “da terra”, con palle altissime e poi smorzate, un tennis davvero d’altri tempi. Con un diritto vincente perfetto dopo una prima esterna Lorenzo si porta 30-0, è assai più sciolto del rivale, che spedisce in corridoio col rovescio. Chiude al primo set point, prima palla pesante. 7-5, gran set, salito di livello e di personalità annullando un set point, con Tsitsipas invece crollato su incertezze ed errori.

Le scorie del primo set portano al doppio fallo nel primo punto del secondo set, poi Tsitsipas torna a vincere un game dopo averne persi 4 di fila (con due break). Musetti resta solido, servizio (anche un Ace) e diritto, ordine e pochi errori, mentre le scelte di Tsitsipas restano rivedibile per i tempi degli attacchi, più volte del tutto errati. Almeno il greco ritrova efficacia col servizio, quando mette la prima fa sempre il punto. Il match scorre via rapido sui game di servizio, senza sussulti particolari. Più continuo Lorenzo, Stefanos appare poco lucido nelle scelte e in risposta sul rovescio non la trova più quando il servizio dell’azzurro è carico. Con una smorzata perfetta l’azzurro si porta 3 pari. Dal suo angolo gli intimano di caricare i colpi rispondendo da dietro per far saltare tanto la palla sul rovescio del greco. Nel settimo game Musetti trova un gran rovescio lungo linea, poi spara un diritto pesantissimo e carico di spin, che il rovescio del greco non riesce a rigiocare. 15-30. Si affida all’attacco di diritto Stefanos, trova la riga. Due ottimi diritti e Tsitsipas rimonta il game, 4-3. Ogni volta che il diritto di Lorenzo sfida il rovescio del rivale con palla potente e arrotata, è enorme la difficoltà dell’ex finalista di Roland Garros e Australian Open. Anche un Ace per “Lori” e 4 pari. Si entra nel rush finale del set. La tensione sale e… ecco il doppio fallo di TsiTsi. Segue un errore terribile del greco col diritto, evidentemente teso, 0-30. Bravissimo. Musetti a rispondere col diritto nei piedi del rivale, che sbaglia malamente ancora col diritto. 0-40, tre palle break a dir poco decisive. Bene Tsitsipas sulla prima, bel diritto vincente; ne tira poi un altro davvero difficile da sinistra, palla bassissima e ben gestita. Bravo il greco anche sul 30-40, attacco con la palla corta e chiusura di volo. Spalle al muro, ha alzato la qualità, ma commette un altro errore col diritto, stavolta unforced banale a campo aperto e quarta chance per Musetti. Ancora seconda palla… Stavolta è Lorenzo a sbagliare, stecca col rovescio, errore per lui inconsueto. Alla fine il greco si salva, 5-4. Molto più sereno e focalizzato Musetti, come dimostra lo schema magnifico di palla corta e lob, eseguito con maestria e freddezza. Game a zero con un Ace a chiudere, e 5 pari. Il quinto doppio fallo costa al greco il 30 pari, la tensione è massima… altro doppio fallo!?! 30-40 altra palla break per Musetti. Urla Lorenzo dopo aver sbagliato un diritto difensivo non facile ma nemmeno impossibile. Tanti alti e bassi, tensione ed errori, ma TsiTsi lotta come un leone e si porta 6-5. Musetti rimonta da 15-30 governando con massima attenzione uno scambio prolungato, e quindi chiude il game con un diritto vincente dopo il servizio. Tiebreak, il primo in assoluto nei sette match giocati. Stefanos inizia male tirando un diritto in rete da due passi in campo. Bravo Musetti a domare una palla molto alta con un diritto pesante, impattato dall’alto molto bene, 2-0. Una smorzata in rete costa al greco il 3-0. GIOCATA di Lorenzo, tocchetto passante di rovescio, spazzolata suprema che diventa un uppercut a punire l’attacco del greco, e 5 punti a 0! Niente, il rovescio di Stefanos è largo, si gira 6-0 con il greco a testa bassa. Chiude al quarto match point con una stecca del greco. Una vittoria meritata, ottenuta con un tennis solido, pratico, rimontando una partenza lenta e soprattutto giocando con molta più convinzione e freddezza nei momenti importanti. Maturato e consapevole, su terra battuta Lorenzo è uno dei più forti.

ATP Madrid Stefanos Tsitsipas [17] Stefanos Tsitsipas [17] 5 6 Lorenzo Musetti [10] Lorenzo Musetti [10] 7 7 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Musetti 0-15 15-15 5-6 → 5-7 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 15-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0