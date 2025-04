Jannik Sinner avrebbe una nuova fiamma: la modella russa Lara Leito

Secondo quanto riportato dal settimanale di Gossip “Chi”, Jannik Sinner avrebbe iniziato una nuova relazione sentimentale dopo la rottura con la tennista Anna Kalinskaya avvenuta alcuni mesi fa. Il cuore del numero uno del tennis italiano batterebbe ora per Lara Leito, modella russa di 31 anni.

La coppia si sarebbe conosciuta durante il periodo di stop forzato del tennista altoatesino, che non compete nel circuito ATP dal 9 febbraio scorso. Stando alle indiscrezioni, i due avrebbero avuto modo di frequentarsi e approfondire la loro conoscenza proprio in questi mesi di pausa agonistica.

Le prime conferme di questa nuova relazione arrivano dalle immagini catturate dai fotografi che hanno sorpreso Sinner e Leito insieme a Montecarlo, dove il campione italiano si sta allenando in vista del suo ritorno alle competizioni ufficiali. Il tennista sta infatti preparando il suo rientro nel circuito, che dovrebbe avvenire in occasione del Masters 1000 di Roma.

lara non so chi tu sia ma sei una bona pic.twitter.com/87oM8d3XIH — zowy (@zoe4tennis) April 29, 2025

La notizia arriva in un momento particolare della carriera sportiva di Sinner, impegnato nel recupero della condizione fisica ottimale dopo lo stop delle ultime settimane. I tifosi sperano che questa nuova storia d’amore possa portare ulteriore serenità al campione azzurro, atteso con grande entusiasmo al suo ritorno sui campi da tennis.

Per ora né Sinner né Lara Leito hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro presunta relazione, mantenendo un profilo riservato sulla loro vita privata.





Marco Rossi