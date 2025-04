Kyrgios giocherà a Roland Garros (video)

Dopo qualche settimana “off”, con nessun messaggio significativo via social o partite in torneo, torna a farsi vedere Nick Kyrgios e annuncia l’intenzione di volare a Parigi per giocare sulla terra battuta di Roland Garros. In una breve clip video postata su Instagram, il discusso tennista australiano ringrazia i fan per i tanti messaggi di auguri ricevuti per il suo compleanno (il 27 aprile ha compiuto 30 anni) e scioglie la riserva sul proprio rientro in competizione.

“Sono passati un paio di giorni dal mio compleanno, mi sto allenando per essere pronto per Parigi, mancano circa tre settimane” afferma Kyrgios. “Vi ringrazio tantissimo per i messaggi di auguri che ho ricevuto, è impossibile rispondere ad ognuno di voi, ma ho apprezzato tantissimo l’affetto, il supporto, di tutti. E farò del mio meglio per non deludervi, come la mia famiglia. Sono 30, vado avanti”.

Nick Kyrgios vient d’annoncer via son compte Instagram qu’il compte jouer @rolandgarros 2025. L’Australien n’a participé qu’à 5 éditions du Grand Chelem parisien entre 2013 et 2017, et n’a jamais dépassé le 3e tour. ⚠️ pic.twitter.com/sf5wMo5o0l — Clément Valette (@clementvalette_) April 29, 2025

Curiosa, anzi potremo dire inattesa la scelta di Kyrgios di giocare a Roland Garros, visto che la terra battuta non è mai stata una buona superficie per il tennis offensivo, creativo ma ben poco adatto alle rotazioni e ai lunghi scambi. Nel torneo parigino Nick non ha mai passato il terzo turno nelle cinque partecipazioni. Probabilmente ha scelto di giocare per togliere un po’ di ruggine e cercare di presentarsi su erba – dove invece può esprimere un tennis eccellente – con qualche partita nelle gambe. Ma come reagirà il suo polso malandato? Il suo ultimo match risale a Miami, battuto in due set ha Khachanov al secondo turno.

Marco Mazzoni