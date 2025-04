Shapovalov si vendica a Madrid: imita la celebrazione di Dedura mentre il tedesco gioca (Video)

Uno dei momenti più memorabili della scorsa settimana nel circuito ATP è stata la celebrazione di Diego Dedura Palomero dopo aver sconfitto Denis Shapovalov, ottenendo la sua prima vittoria nel circuito maggiore. La croce disegnata sulla terra rossa, con il tennista che si è disteso su di essa, e le sue dichiarazioni successive, in cui affermava di essere “molto religioso”, hanno attirato l’attenzione di molti, anche oltre il mondo del tennis.

NO PUEDE SER Shapovalov recreando la celebración de Dedura a metros de él pic.twitter.com/lRpyF60LpJ — Punto de Break (@PuntoDBreak) April 22, 2025

Ebbene, Denis Shapovalov, appena arrivato a Madrid, non ha perso tempo e ha colto l’occasione per prendersi una rivincita sui generis: ha imitato la celebrazione che il tedesco aveva fatto davanti a lui dopo il suo ritiro, tra le risate… e mentre Dedura stava giocando il suo match di qualificazione nel campo adiacente! Sembra che Shapo avesse messo nel mirino il suo avversario.

Lo spirito goliardico del canadese dimostra che la sconfitta non è stata del tutto digerita, ma anche che nel circuito ATP le rivalità possono assumere forme inaspettate e talvolta divertenti. Preparate i popcorn, perché se questi due dovessero incrociarsi nuovamente nel circuito a breve, lo spettacolo potrebbe essere assicurato sia dentro che fuori dal campo.





Francesco Paolo Villarico