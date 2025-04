Lucia Bronzetti fa il colpaccio al Mutua Madrid Open: battuta Naomi Osaka in tre set (Video)

È una vittoria di prestigio quella ottenuta oggi da Lucia Bronzetti al Mutua Madrid Open 2025, il WTA 1000 con montepremi di 7.854.000 euro in corso sulla terra rossa della Caja Mágica. La 26enne riminese di Villa Verucchio, numero 59 del mondo, ha superato in rimonta la giapponese Naomi Osaka (n. 55 WTA) con il punteggio di 64 26 64, conquistando per la prima volta il successo contro la 27enne nipponica dopo due precedenti incontri andati entrambi alla Osaka.

Non era certo il sorteggio ideale per Bronzetti: negli unici due precedenti, disputati al primo turno al Roland Garros e poi a Pechino nel 2024, la riminese aveva ceduto con margini netti. Oggi, invece, Lucia ha mostrato grande solidità mentale e continuità nello scambio, capovolgendo l’inerzia del match soprattutto nel terzo set.

Nel parziale decisivo, Bronzetti è volata sul 3-1 grazie a un break chirurgico nel primo gioco, ma ha subito il controbreak nel sesto, quando Osaka ha approfittato di un leggero calo dell’azzurra. Sul 3-3, tuttavia, Lucia ha immediatamente riconquistato il servizio dell’avversaria con un nuovo e pesante break. Nel game successivo, sotto 30-40, ha annullato tre palle del controbreak con coraggio, prima di chiudere il match sul 6-4 tenendo il proprio turno di battuta a 15.

Grazie a questo successo, Bronzetti si qualifica per il secondo turno, dove affronterà la statunitense Madison Keys (n. 5 del ranking), quinta favorita del seeding. La riminese si trova nella parte bassa del tabellone che fa capo alla campionessa in carica Iga Świątek (n. 2), attualmente non al suo meglio su questa superficie. L’appuntamento con Keys è in programma dopodomani.

WTA Madrid Naomi Osaka Naomi Osaka 4 6 4 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 6 2 6 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi