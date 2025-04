Axion Open Chiasso: Il resoconto di giornata con il tabellone principale. Lisa Pigato “Importante maturare, oggi sono serena”

Nel lunedì di Pasquetta il sole ha fatto capolino al Tennis Club Chiasso, benedicendo così l’inizio della 13ª edizione dell’Axion Open. Le prime sfide delle qualificazioni hanno inaugurato l’atteso torneo internazionale femminile categoria W75 con 60.000 dollari di montepremi e ospitalità, uno dei più apprezzati dell’intero ITF World Tennis Tour femminile. Le note più liete della prima giornata arrivano dal tennis azzurro con i successi di Lisa Pigato e Deborah Chiesa, che nella giornata di domani andranno a caccia di un posto nel tabellone principale. Già martedì 22 aprile andranno in scena i primi match del tabellone principale, che è stato sorteggiato nel pomeriggio. Gli appassionati hanno accolto con grande stupore la wild card concessa alla quindicenne prodigio Ksenia Efremova, che farà il suo esordio contro la quarta testa di serie Kathinka von Deichmann. Sono invece sette le svizzere attualmente nel tabellone principale. C’è grande attenzione per il derby tra la diciannovenne Céline Naef e la veterana Stefanie Vögele (non prima delle ore 13), che a 35 anni tornerà in campo dopo quasi tre anni di inattività. L’accesso sugli spalti sarà gratuito per tutta la durata dell’evento.

Wild card a Efremova, un’altra campionessa del futuro a Chiasso – La prima testa di serie dell’edizione 2025 dell’Axion Open sarà la francese Leolia Jeanjean, numero 108 del mondo, che all’esordio se la vedrà contro l’elvetica Ylenia In-Albon. Nella parte bassa del draw sarà invece la campionessa in carica Julia Riera a recitare il ruolo di numero 2 del seeding, per lei debutto ostico contro l’australiana Taylah Preston. Nel tabellone sono però tante le ragazze da tenere d’occhio, su tutte la quindicenne francese Ksenia Efremova. Nata a Mosca, ma cresciuta in terra d’oltralpe già prima di essere naturalizzata, la classe 2009 è da anni nota come uno dei prodotti più interessanti del tennis mondiale. Un’altra campionessa del futuro passa da Chiasso, come accaduto due anni fa con Mirra Andreeva, che oggi ricopre la settima posizione mondiale. Impegnata all’esordio contro la quarta testa di serie Kathinka von Deichmann, per Efremova non sarà facile replicare quanto fatto da Mirra in Ticino, ma in prospettiva ha tutte le carte in regola per eguagliarla. Già in grado di raggiungere anzitempo la posizione numero 24 del mondo under 18, Efremova si sta focalizzando principalmente sull’attività pro ed è numero 710 WTA. In contrapposizione alla nascita di nuovo astro del tennis, c’è l’inatteso ritorno all’attività di Stefanie Vögele. A 35 anni, a più di due anni e mezzo dall’ultimo match ufficiale, la tennista di Leuggern, ex numero 42 del mondo, tornerà in campo contro la connazionale diciannovenne Céline Naef, due anni fa finalista dell’Axion Open. Attesa anche la ticinese Susan Bandecchi, che sfiderà la tedesca Tamara Korpatsch, atleta con un passato da Top 100 e settima testa di serie.

Pigato: “Importante maturare, oggi sono serena” – Con una prestazione travolgente Lisa Pigato si è presa lo scalpo della svizzera Kristyna Paul per 6-1 6-1 nel primo turno di qualificazioni. La tennista nata a Bergamo, classe 2003, domani affronterà l’australiana Tina Nadine Smith per un posto nel main draw. Sarebbe un tassello fondamentale per la stagione dell’italiana, rientrata quest’anno dopo l’operazione all’ernia. A maggio del 2024 aveva toccato il suo best ranking di numero 318 WTA, mentre adesso è numero 454. Nonostante ciò, quest’anno ha già vinto un W15 a Gonesse (Francia) e in generale sta trovando una buona continuità di risultati. “Sono contenta di essere tornata a Chiasso, sono molto vicina a casa e mi fa sempre piacere giocare qui – le parole di Pigato dopo la partita – Lo scorso anno ho perso molto tempo perché ci abbiamo messo un po’ a scoprire l’ernia. Per fortuna dopo l’operazione non ho avuto ricadute e sento di aver ripreso bene come atteggiamento, anche meglio di prima. Di conseguenza sto giocando un buon tennis e sto vincendo diversi incontri”. Allenata come sempre da papà Ugo, Pigato ha fatto un paio di aggiunte al proprio team per questa stagione: “Mio padre adesso è affiancato dall’ex numero 55 del mondo Alberta Brianti e dal mio coach/fidanzato Federico Lucini. Sto giocando tante ore in allenamento, ma poi in campo vado più ad istinto e questo si sta traducendo in un atteggiamento più aggressivo, condito da più discese a rete. Ciò che facciamo è improntato sulle mie caratteristiche”. Sotto i riflettori a 17 anni per la partita giocata al Parma Ladies Open contro Serena Williams nel 2021, Pigato ha colto l’occasione per riflettere sull’impatto di quel match: “Resta il giorno più bello della mia vita. Oggi è un po’ lontana quella sfida, ma lungo il percorso sono maturata. Arrivare presto a certi risultati può metterti fretta quando sei una ragazzina, specialmente se come me vieni da una famiglia normalissima. Mi ero caricata da sola di un po’ di aspettative, ma adesso sono più serena”. Buona la prima anche per Deborah Chiesa, che dopo aver liquidato Sina Herrmann per 6-4 6-2, si giocherà le sue carte contro la greca Sapfo Sakellaridi.

Md

[1] Leolia Jeanjean vs Ylena In-albon

Julia Grabher vs TBD

Barbora Palicova vs Alina Granwehr

Susan Bandecchi vs [7] Tamara Korpatsch

[4] Kathinka Von deichmann vs Ksenia Efremova

Julia Avdeeva vs Miriam Bianca Bulgaru

Jenny Duerst vs TBD

Stefanie Voegele vs [6] Celine Naef

[8] Manon Leonard vs Hanne Vandewinkel

TBD vs TBD

Selena Janicijevic vs Tessah Andrianjafitrimo

[3] Katarzyna Kawa vs TBD

[5] Jodie Anna Burrage vs Elizabeth Mandlik

Leonie Kung vs TBD

TBD vs TBD

Taylah Preston vs [2] Julia Riera