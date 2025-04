Corretja avverte Alcaraz: “Giocare a Madrid? Deve pensare con la testa e lasciare il cuore da parte”

Giocare Madrid non al 100% può essere un grave rischio in questo momento della stagione, con la difesa del titolo a Roland Garros che scatterà tra solo un mese. Così Alex Corretja, ex top 10 spagnolo e oggi stimato commentatore per Eurosport e le reti spagnole, manda un sentito avvertimento al più forte tennista del suo paese, che è uscito un po’ malconcio dalla finale persa a Barcellona contro Rune. Un problema all’adduttore l’ha limitato nel secondo set, tanto da spingerlo ad accertamenti nella giornata di lunedì. Al momento non è trapelato nulla su come siano andati questi esami (una risonanza), e gli organizzatori del Masters 1000 di Madrid, già scattato con le qualificazioni, sono tranquilli sulla presenza di Carlos. Tuttavia Corretja ha un punto di vista diverso, che ha spiegato in un breve intervento nel corso del programma “El Larguero”, che riportiamo.

“Nella finale di Barcellona è stato Alcaraz a controllare il ritmo della partita e poi a rallentarla. C’è stato un momento a metà del primo set in cui il danese ha dominato di più e Alcaraz ha commesso più errori. Lì la situazione è girata” afferma Corretja, che poi parla del problema muscolare sofferto da Carlos nel secondo set e delle conseguenze che potrebbe avere nel breve e medio termine.

“Deve pensare con la testa e lasciare da parte il cuore. Giocare una o due partite a Madrid e poi ritirarsi non è la soluzione”, continua Corretja. “Tutti i tornei sono molto importanti e il Madrid Open è uno di quelli chiave del suo calendario, ma se pensa di potersi infortunare, dovrebbe pensare bene se vale la pena rischiare. Se fosse a Roma e non a Madrid, si spingerebbe al limite? Beh, non credo, quindi non dovrebbe farlo solo perché è Madrid, perché potrebbe essere dannoso per le settimane successive”.

“Sono preoccupato per le condizioni fisiche di Alcaraz. Ha accumulato dieci partite in dodici giorni e domenica ha avuto un infortunio muscolare, quindi per essere al meglio tra quattro o cinque giorni a Madrid avrà poco tempo per recuperare e già le prime partite non saranno facili. Vedo la situazione piuttosto incerta. Ho molta fiducia in Carlos, ma mi preoccupa come si sentirà. Ama giocare e ancor più farlo in Spagna, quindi non so. Ma oggi sono scettico su quello che potrà fare a Madrid” conclude il catalano.

Alcaraz, seconda testa di serie del torneo di Madrid, potrebbe già dover affrontare una partita molto dura fisicamente al terzo turno contro un tipo tosto, uno che colpisce forte e lotta molto in campo come Lehecka, nei quarti potrebbe trovare uno tra Musetti, De Minaur o Tsitsipas e in semifinale Djokovic. Per farsi largo e puntare al titolo nella capitale spagnola servirà un Alcaraz non a mezzo servizio ma molto competitivo. Sarà fisicamente a posto, o come indica Corretja, sarebbe meglio non rischiare e recuperare al meglio in ottica Parigi?

Marco Mazzoni