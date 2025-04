Le Finals della Billie Jean King Cup si spostano a settembre: Shenzhen ospiterà l’evento dopo lo US Open

È stata confermata questa mattina una delle date più importanti della stagione tennistica. La fase finale della Billie Jean King Cup, precedentemente nota come Fed Cup, si terrà dal 16 al 21 settembre 2025 a Shenzhen, in Cina.

La vera novità riguarda il calendario dell’evento. Tradizionalmente posizionata nell’ultima settimana della stagione, con tutte le complicazioni che questo comportava, la competizione femminile che mette di fronte le maggiori potenze mondiali del tennis è stata anticipata e si svolgerà subito dopo lo US Open.

Questo cambiamento strategico potrebbe favorire una maggiore partecipazione delle migliori giocatrici, spesso assenti nell’edizione di fine anno a causa della stanchezza accumulata durante la lunga stagione o per infortuni.

La decisione di anticipare la fase finale a settembre rappresenta un cambiamento significativo nel panorama tennistico internazionale e potrebbe segnare un nuovo corso per questa storica competizione a squadre femminile che appare in enorme difficoltà in questo momento storico.





Marco Rossi