Fils, il re della costanza: raggiunge i quarti a Monte-Carlo e stabilisce un record stagionale nei Masters 1000 (Video)

Arthur Fils si conferma come la rivelazione più consistente del circuito nel 2025. Il tennista francese, appena ventenne e attualmente numero 15 del ranking mondiale ATP, ha scritto un’altra pagina significativa della sua giovane carriera qualificandosi per i quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. Con questo risultato, Fils stabilisce un primato notevole: è l’unico giocatore ad aver raggiunto almeno i quarti in tutti i tornei Masters 1000 disputati in questa stagione.

La prestazione contro Andrey Rublev, numero 9 del mondo e specialista della terra battuta, è stata semplicemente schiacciante. Fils ha dominato l’incontro con un perentorio 6-2, 6-3 in appena 61 minuti, mostrando una maturità tattica e una potenza di gioco impressionanti per un giocatore della sua età.

Il russo, noto per il suo tennis aggressivo e la sua determinazione, ha avuto un solo, brevissimo momento di reazione. Dopo aver subito un break in apertura del secondo set, Rublev è riuscito a strappare il servizio al francese e a portarsi sul 2-1. La risposta di Fils è stata immediata e devastante: ha conquistato cinque dei successivi sei game, chiudendo l’incontro con autorità e conquistando la sua settima vittoria in carriera contro tennisti della top 10.

Il percorso di Fils nel 2025 è stato caratterizzato da una notevole regolarità ad altissimi livelli. Il giovane francese ha raggiunto i quarti sia a Indian Wells che a Miami, ma in entrambe le occasioni il suo cammino si è interrotto proprio a questo punto. A Monte-Carlo avrà l’opportunità di infrangere questo “tetto di cristallo” e approdare per la prima volta quest’anno in semifinale in un torneo di questa categoria.

Per riuscirci, dovrà superare un ostacolo di grande spessore: il suo prossimo avversario sarà il vincente del match tra Carlos Alcaraz e Daniel Altmaier. Se dovesse essere lo spagnolo, si tratterebbe di una prima volta assoluta, dato che i due talenti della nuova generazione non si sono mai affrontati nel circuito maggiore. In caso di vittoria di Altmaier, invece, Fils si troverebbe di fronte un avversario che conosce bene, con il quale è in perfetta parità (3-3) nei precedenti.

La straordinaria costanza di rendimento mostrata da Fils in questa stagione evidenzia la rapida maturazione di un talento che fino a pochi mesi fa era considerato ancora acerbo per i massimi livelli. La sua capacità di adattarsi a tutte le superfici – dal cemento americano alla terra rossa monegasca – lo sta imponendo come uno dei volti più interessanti della nuova generazione di tennisti.

ATP Monte-Carlo Andrey Rublev [7] Andrey Rublev [7] 2 3 Arthur Fils [12] Arthur Fils [12] 6 6 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 2-4 → 3-4 A. Fils 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Fils 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Fils 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico