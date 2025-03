Federer-Djokovic: parallelismi sorprendenti. Alcaraz si prepara al debutto su Netflix. Rublev si affida a Safin per uscire dalla crisi

Il mondo del tennis si prepara a vivere un momento potenzialmente storico che potrebbe aggiungere un nuovo capitolo all’eterno dibattito su chi sia il migliore di tutti i tempi.

Federer-Djokovic: parallelismi sorprendenti

Il dibattito tra Novak Djokovic e Roger Federer per il titolo di miglior giocatore della storia del tennis sembra destinato a durare in eterno. Entrambi hanno trasceso la loro disciplina, elevando il tennis a uno status superiore, e la carriera del serbo continua a offrirci parallelismi sorprendenti ed emozionanti con quella dello svizzero.

Roger raggiunse, all’età di 37 anni, il suo titolo numero 100 battendo Stefanos Tsitsipas, che era cresciuto idolatrandolo e che era nato nel primo anno da professionista dello svizzero (1998). Ora, la storia sembra ripetersi: Novak cercherà, anche lui a 37 anni, il suo titolo numero 100 contro Jakub Mensik, cresciuto ammirando il serbo e nato nel primo anno da professionista di Djokovic (2005).

Riuscirà Nole a completare questa incredibile profezia tennistica? La finale del Miami Open ci darà la risposta.

Alcaraz si prepara al debutto su Netflix

Manca ormai pochissimo al lancio della serie documentario su Carlos Alcaraz su Netflix, che ripercorrerà la stagione 2024 dall’interno del team del murciano. La produzione sembra voler mostrare un lato più intimo di Carlitos, come possiamo già vedere nel primo teaser rilasciato dalla piattaforma.

Nel breve video, vediamo un Alcaraz molto più rilassato, con un evidente accento murciano (molto più marcato rispetto a quello che mostra nelle interviste), mentre ci porta a vedere dove conserva i suoi trofei e come organizza la sua impressionante collezione di scarpe a casa.

Gli appassionati sono già in trepidante attesa di poter vedere più contenuti su uno dei talenti più fulgidi della nuova generazione di tennisti.

OMG OMG A CLIP FOR THE DOC IS OUT THIS IS NOT A DRILL‼️ pic.twitter.com/mDgdKpyMJ7 — WR🎾🐝 (@wralcaraz) March 29, 2025

Rublev si affida a Safin per uscire dalla crisi

A grandi problemi, grandi soluzioni. Deve aver pensato questo Andrey Rublev, che da mesi si trova immerso in una spirale negativa dalla quale cercherà di uscire con una mossa sorprendente nel suo team di lavoro.

Il russo non smetterà di collaborare con Fernando Vicente, ma aggiungerà al suo team Marat Safin come consulente, cercando una scossa per ritrovare la sua miglior forma. Sarà interessante vedere l’ex numero 1 del mondo in un ruolo importante nel tennis attuale, dopo essere stato lontano dal circuito per diverso tempo.

Questa decisione potrebbe rappresentare la svolta necessaria per Rublev, che negli ultimi mesi ha faticato a mantenere il livello di tennis che l’aveva portato stabilmente nella top 10 mondiale.





Marco Rossi