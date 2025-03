Tiafoe ritrova il sorriso a Miami: vittoria numero 50 nei Masters 1000. Rublev lo perde. sei delle prime 13 teste di serie eliminate al loro match d’esordio a Miami, inclusi tutti e quattro i semifinalisti di Indian Wells

Frances Tiafoe è tornato a sorridere sabato al Miami Open, ottenendo una vittoria all’esordio che cancella l’uscita prematura a Indian Wells. Nella sua 100ª partita in un ATP Masters 1000, l’americano ha conquistato il suo 50° successo a questo prestigioso livello, superando Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-5, 7-6(5).

Ora con un bilancio di 17-6 negli Stati Uniti da luglio — inclusa la sua corsa alla prima finale ATP Masters 1000 lo scorso anno a Cincinnati — il numero 4 americano nel ranking ATP spera che altri successi sul suolo di casa possano dare il via alla sua stagione 2025. Sebbene Tiafoe sia ora 6-0 nei suoi match d’esordio quest’anno, deve ancora registrare vittorie multiple nello stesso evento.

Il 27enne ha ottenuto la sua prima vittoria contro un Top 40 dalla vittoria su Daniil Medvedev alla Laver Cup dello scorso settembre, migliorando a 3-1 il suo bilancio nei confronti diretti con Davidovich Fokina e vendicando la sconfitta subita contro lo spagnolo il mese scorso ad Acapulco.

“Vittorie come questa sono importanti per me,” ha dichiarato Tiafoe, che ha salvato tutti e quattro i break point affrontati dopo aver perso il servizio nel game d’apertura. “Qualsiasi vittoria in questo momento è importante per me, ma soprattutto per il modo in cui ho giocato. Sono stato super aggressivo, quindi sono davvero felice.”

Con sei delle prime 13 teste di serie eliminate al loro match d’esordio a Miami, inclusi tutti e quattro i semifinalisti di Indian Wells, Tiafoe, testa di serie numero 16, ha evitato un destino simile sabato — sebbene non fosse particolarmente preoccupato da questa tendenza.

“Non sono nemmeno preoccupato per le sorprese. Io stesso vengo eliminato ogni settimana,” ha detto. “Continuo a ripeterlo: sono nel Tour da molto tempo, e la profondità del gioco è ai massimi storici. Ci sono veterani che resistono, giovani che giocano a livelli altissimi cercando di farsi strada nel Tour, e poi i migliori che cercano di resistere con tutte le forze. Il Tour è una follia. I ragazzi qui sono bravi.”

Tiafoe affronterà ora la testa di serie numero 17 Arthur Fils, che era in vantaggio 6-4, 2-3 prima che il lucky loser canadese Gabriel Diallo si ritirasse per un infortunio alla caviglia.

Nel frattempo, Andrey Rublev è diventata l’ultima vittima illustre sabato sera, con il belga Zizou Bergs che lo ha eliminato 7-5, 6-4. Il 25enne Bergs ha ottenuto la sua prima vittoria contro un Top 20 battendo il numero 9 del ranking PIF ATP e avanzando così al suo primo terzo turno in un ATP Masters 1000.

In cerca del suo debutto nella Top 50, Bergs è salito di due posizioni questa settimana nel Live Ranking, raggiungendo il numero 49. Il finalista di Auckland è il primo giocatore fuori dalla Top 20 a registrare 15 vittorie a livello tour in singolare in questa stagione (15-7).

Bergs cercherà di ottenere un’altra sorpresa contro il nostro Matteo Berrettini nel terzo turno, dopo che l’italiano ha iniziato la sua campagna a Miami con una vittoria per 4-6, 6-3, 6-3 contro Hugo Gaston. In una rivincita della finale di Kitzbuhel 2024, Berrettini, testa di serie numero 29, ha battuto il lucky loser Gaston con una prestazione dominante al servizio. Con una percentuale di vittoria dell’81% (43/53) sulla prima di servizio, secondo le statistiche Infosys ATP, l’italiano ha affrontato solo un break point nell’intera partita.





Francesco Paolo Villarico