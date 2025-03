“C’è un microfono qui?”: il divertente esordio di Elliot Spizzirri a Miami (Video)

Divertente siparietto durante il primo turno del Miami Open 2025 con il debuttante americano Elliot Spizzirri, che non ha esitato a porre una domanda all’arbitro Mohamed Lahyani all’inizio del match.

“Signore, ho una domanda. Ci sono microfoni sulla recinzione? Me ne sono accorto e ho pensato, oh mio Dio. Non sono abituato a questo”, ha chiesto ingenuamente il tennista statunitense dopo che Lahyani gli aveva confermato che effettivamente c’erano microfoni che catturavano tutto ciò che accadeva in campo.

“Sir, I got a question…” AMAZING stuff from Eliot Spizzirri pic.twitter.com/KGd5qJFw8g — Blair Henley (@BlairHenley) March 20, 2025

L’episodio ha strappato un sorriso agli spettatori presenti, mettendo in evidenza l’inesperienza di Spizzirri nei grandi palcoscenici del tennis mondiale. Nonostante la comprensibile emozione per il debutto in un torneo di questa categoria, il giovane americano è riuscito a gestire la pressione nel migliore dei modi.

Infatti, Spizzirri ha concluso con successo il suo esordio nel Masters 1000 della Florida, sconfiggendo Lloyd Harris con il punteggio di 7-6(2) 3-6 6-2. La vittoria gli ha permesso di qualificarsi per il secondo turno, dove affronterà il connazionale Sebastian Korda.





Francesco Paolo Villarico