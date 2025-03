Alcaraz: “A Indian Wells mi sento in pace, ecco perché gioco il mio miglior tennis”. Medvedev: “La mia esultanza? L’adrenalina ha preso il sopravvento”. Rune : “Ho cambiato piano di gioco quando serviva” (Video)

Alcaraz: “A Indian Wells mi sento in pace, ecco perché gioco il mio miglior tennis”

Carlos Alcaraz ha conquistato la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells superando in due set l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-3, 7-6. Nonostante la vittoria, il campione spagnolo ha ammesso di aver affrontato diverse difficoltà durante l’incontro, principalmente a causa delle condizioni meteorologiche complicate.

“Credo che oggi sia stato un po’ più difficile rispetto a ieri. C’era più vento e faceva più freddo. Le condizioni erano davvero dure”, ha spiegato Alcaraz in conferenza stampa. “Penso di non aver giocato bene come ieri, ma il tennis consiste anche nel non avere una grande giornata ogni giorno. Bisogna giocare con il meglio che si ha in quel momento.”

Lo spagnolo ha evidenziato come sia riuscito a cavarsela nei momenti più delicati dell’incontro: “Oggi sono semplicemente sopravvissuto. Ho salvato molti break point e molte chance a suo favore. Sono davvero felice di questo. Credo di aver giocato una partita decorosa o buona, considerando quelle condizioni.”

Una delle caratteristiche dell’incontro è stata la frequenza con cui Alcaraz si è avvicinato a rete, una scelta tattica che ha spiegato così: “Non mi sentivo a mio agio come in altre giornate da fondo campo, quindi ho dovuto trovare un’altra strada. Come ho detto, quando non ti senti al meglio, devi trovare altre soluzioni, altre cose da fare per portare a casa il match.”

“Oggi ho capito che andare a rete era una buona soluzione con il vento e con queste condizioni, ed è per questo che ci sono andato spesso. Mi sentivo molto meglio a rete che da fondo campo”, ha aggiunto.

In semifinale, Alcaraz affronterà il britannico Jack Draper, che lo aveva sconfitto lo scorso anno a Queen’s. Lo spagnolo ha espresso grande rispetto per il suo prossimo avversario: “Credo che abbia molto ritmo, molta potenza, colpi eccezionali. Penso che il suo stile di gioco si adatti molto bene a queste condizioni. Il suo dritto con topspin rimbalza molto, e ha un grande servizio.”

“Delle volte in cui ho giocato contro di lui, penso che in due occasioni si sia infortunato, e l’ultima recentemente in Australia. Sono entusiasta di affrontarlo di nuovo”, ha continuato Alcaraz. “Sembra che sia in ottima forma in questo momento. È ambizioso e va sempre all’attacco. Questo lo rende un avversario davvero difficile. Sono abbastanza sicuro che sarà uno dei più duri del circuito in futuro o nel prossimo anno.”

Alcaraz ha anche rivelato che Draper doveva allenarsi con lui in Spagna durante la preseason, ma non ha potuto farlo a causa di un infortunio: “È un ragazzo davvero simpatico fuori dal campo, il che rende ancora più facile condividere bei momenti o condividere una settimana di allenamento, perché il livello che ha, è un giocatore davvero professionale. Fuori dal campo fa sempre le cose giuste, quindi penso che sia uno di quei giocatori con cui è bello allenarsi.”

Interrogato sul suo speciale legame con Indian Wells, dove ha scherzosamente scritto sui social “Dovrei comprarmi una casa qui?”, Alcaraz ha offerto una riflessione profonda sulla solitudine del tennis professionistico:

“Ho parlato così con molti giocatori. Voglio dire, abbiamo una squadra. Parlando di me stesso, ho un grande team. Sono abbastanza fortunato da portare la famiglia con me ai tornei, ma penso che il tennis sia uno sport solitario. Quindi a volte, quando ti senti in pace nel posto in cui vai, ti senti bene.”

“Questo è come mi sento in questo torneo. Mi sento in pace. Qui c’è tranquillità. Mi sento benissimo in questo modo con le persone che ho intorno”, ha concluso. “Ecco perché questo posto è davvero bello per me, e credo che sia per questo che mostro il mio miglior tennis qui.”

Medvedev: “La mia esultanza? L’adrenalina ha preso il sopravvento”

Daniil Medvedev ha conquistato le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells dopo una battaglia in tre set contro il giovane francese Arthur Fils, chiusa con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Ma a far parlare è stata soprattutto la sua esultanza finale, diventata immediatamente virale sui social media.

“Quest’anno ho perso tre partite molto tirate, due delle quali ero davvero vicino a vincere, contro Tien e Griekspoor”, ha spiegato il russo in conferenza stampa. “Più perdi partite così, più perdi fiducia nei momenti decisivi. Ricordo che nel 2018, sono rimasto sorpreso quando l’ho scoperto perché non seguivo questa statistica, avevo vinto circa 20 tie-break di fila. È una questione di fiducia. A volte ce l’hai, a volte no.”

Sulla sua reazione dopo il punto decisivo, Medvedev ha ammesso: “Se avessi perso questa, mi sarei sentito male. E inoltre, se avessi fatto un vincente sul match point, probabilmente sarei stato meno eccitato, perché sono rimasto sorpreso, pensavo che il punto sarebbe continuato, e invece lui ha sbagliato. Succede. Ero sorpreso, e questo ha fatto salire troppo la mia adrenalina. Non sono riuscito a controllarla.”

Quando gli è stato chiesto se tornerà a non esultare nella semifinale, Medvedev ha risposto con il suo solito umorismo: “Non lo so. Dipende dalla partita, dipende dal momento. Oggi è stata una partita incredibile, pubblico incredibile, match duro con il vento e tutto il resto, ma ho sentito un livello alto da parte di entrambi. È stata semplicemente una sensazione fantastica vincere.”

Medvedev ha analizzato anche alcuni colpi decisivi del tie-break finale: “Questo è il tennis. Quando ho giocato contro Tallon [Griekspoor], una cosa sono i match point, ma l’altra è che sul 4-1 lui tocca la linea, sul 4-3 tocca la linea, sul 5-4 tocca la linea. È così che va il tennis a volte. Devi toccare quella linea. Fils ha mancato per un margine molto piccolo il colpo sul 7-7, non credo l’avrei ripreso, quindi se avesse toccato la linea probabilmente sarebbe stato match point per lui. Succede.”

“Corro, lotto. A volte funziona, a volte no. Sono felice che oggi abbia funzionato”, ha aggiunto il russo.

In un momento di sincerità, Medvedev ha anche rivelato che avrebbe potuto piangere nello spogliatoio in caso di sconfitta, anche se ha ammesso che ora è “più duro come persona” rispetto a quando aveva vent’anni.

Nonostante in passato abbia espresso perplessità sui campi lenti di Indian Wells, Medvedev sembra aver fatto pace con il torneo californiano: “Non so. È difficile da dire, perché le palline sono lente, secondo me, in ogni torneo. Quindi mi chiedo se ora con le palline lente, anche i campi veloci non mi diano molto vantaggio.”

“Ma il risultato è che sto giocando bene qui a Indian Wells. Lo apprezzo sempre di più ogni anno. Amo tornare e sono felice, davvero felice di essere in semifinale qui”, ha aggiunto il russo, che ha già raggiunto due finali in questo torneo in passato.

Guardando alla semifinale contro Holger Rune, Medvedev ha elogiato il talento del giovane danese: “Il suo talento è davvero forte, grande, perché ha, direi, probabilmente ogni colpo che puoi avere nel tennis. Un buon slice, un buon drop shot, una buona volée. Può dare spin, può giocare piatto, può servire bene, può kickare bene. Sento che ha ogni colpo.”

“Mi chiedo persino se a volte questo lo disturbi, perché quando hai così tante armi, potrebbe essere persino complicato”, ha concluso con una riflessione interessante. “Ma come dico, penso che tutti vediamo, probabilmente anche lui lo sa, che a volte non è costante all’inizio dei tornei, ma quando arriva in fondo, è un giocatore difficile da battere. Quindi mi aspetto una partita dura. Devo giocare bene. Lo sto facendo in questo momento. Non vedo l’ora.”

Rune in semifinale a Indian Wells: “Ho cambiato piano di gioco quando serviva”

Holger Rune ha conquistato la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells dopo una battaglia in tre set contro l’olandese Tallon Griekspoor, conclusa con il punteggio di 5-7, 6-0, 6-3. Il giovane danese, nonostante un primo set complicato, è riuscito a ribaltare completamente l’andamento della partita con un’impressionante capacità di adattamento.

“Penso che i risultati finora siano buoni. Come ho detto in precedenza, mentalmente sono stato solido. Anche oggi sono stato molto bravo a trovare soluzioni nei momenti che contavano”, ha dichiarato Rune in conferenza stampa. “Sono molto contento di come ho trovato una via d’uscita nei momenti più equilibrati. Tallon è un giocatore di alto livello, quindi sono molto felice di essere passato.”

Il danese ha spiegato come la partita sia cambiata dopo aver perso il primo set: “Nel primo set, e all’inizio del secondo, le cose nella mia testa erano un po’ difficili, perché sentivo che, non importa cosa facessi, lui aveva una risposta a molte delle mie mosse.”

“Ho dovuto cambiare il piano di gioco e ho iniziato a giocare diversamente. Ho visto che iniziava a fargli più male, quindi ho continuato su quella strada. Ovviamente credo di essere riuscito a giocare in un modo che a lui non piaceva tanto quanto prima. Penso di aver fatto la mia parte oggi. Ho trovato un modo per vincere, ed è quello che contava.”

Parlando della sua storia con Griekspoor, Rune ha ammesso che era particolarmente motivato a non perdere per la terza volta consecutiva contro l’olandese: “È stato bello ottenere la prima vittoria contro di lui, sicuramente. Non vuoi mai perdere contro lo stesso ragazzo tre volte di fila. Era proprio questo.”

“Ovviamente non ci ho pensato durante la partita di oggi, ma è stata sicuramente una buona motivazione per cercare di batterlo. Sono molto felice di esserci riuscito”, ha aggiunto.

Quando gli è stato chiesto se il suo recente focus sulla serenità mentale sia stato decisivo per questa vittoria, Rune ha confermato: “Sì, penso di sì. Come ho detto, ho cercato davvero di trovare soluzioni. Stavo ripensando un po’ alla partita contro Humbert che ho giocato, anche quando le cose non andavano a mio favore, ed ero sotto di un break nel terzo set.”

“Sono molto felice di essere riuscito a trovare la soluzione, perché ovviamente Tallon era in vantaggio contro di me. Vincere il primo set credo gli abbia dato ulteriore fiducia per credere che avrebbe vinto la partita. Ho dovuto fare un grande sforzo da parte mia e una grande battaglia, e sono molto felice di esserci riuscito. Penso di aver prodotto un buon tennis oggi.”

Riguardo al suo metodo di preparazione tattica, Rune ha rivelato un aspetto interessante del suo lavoro: “In realtà non faccio io l’analisi degli avversari. Quello è compito del mio allenatore e del mio analista. Quando ho detto che amo guardare il tennis, è più per piacere personale.”

“Mettiamo sicuramente molta energia nel piano di gioco, la notte prima e il giorno prima, negli allenamenti e nelle cose che devo fare il giorno dopo. Quindi, ovviamente, tutto è più facile quando conosci l’avversario”, ha spiegato il danese.

“Ormai, essendo già da qualche anno nel tour, non ci sono molti giocatori che non ho affrontato, quindi conosco tutti i loro giochi e anche loro conoscono il mio. Ecco perché devi migliorare costantemente per rendere le cose difficili al tuo avversario.”

Rune attende ora di conoscere il suo avversario in semifinale (intervista concessa prima della finale del match tra il russo ed il francese), che uscirà dal confronto tra Daniil Medvedev e Arthur Fils, entrambi giocatori che il danese ha definito “diversi” e per i quali sarà necessario adottare “piani di gioco differenti”.





Francesco Paolo Villarico