Internazionali d’Italia: presentata la grande novità, tre campi nello Stadio dei Marmi

“Preparatevi, il colpo d’occhio vi toglierà il fiato”. Così inizia il comunicato pubblicato sul sito ufficiale degli Internazionali d’Italia che presenta al pubblico la grande novità dell’edizione 2025: l’allestimento della SuperTennis Arena e altri due campi all’interno del suggestivo Stadio dei Marmi, storica struttura dell’atletica leggera adiacente all’impianto tennistico del Foro Italico.

“Quest’anno, infatti, il tennis per la prima volta entrerà nello Stadio dei Marmi. Il suggestivo impianto, intitolato alla leggenda Pietro Mennea, abbraccerà un’altra leggenda dello sport italiano, Jannik Sinner, il primo azzurro della storia a raggiungere il primo posto del ranking ATP e che proprio a Roma farà il suo ritorno alle competizioni.”

Il presidente FITP Angelo Binaghi ha presentato la nuova dislocazione dell’area del torneo insieme ad altre autorità, come il ministro per lo sport Abodi. La vera grande novità sarà l’allestimento di tre campi per il torneo all’interno della meravigliosa location dello Stadio dei Marmi. Ci sarà la nuova SuperTennis Arena, con una capienza da 3000 posti, e quindi altri due campi per i match del torneo, con tribune da 800 posti ciascuno. La nuova SuperTennis Arena diventa quindi il quarto show court del torneo, insieme al Campo Centrale, alla Grand Stand Arena e al Pietrangeli. L’edizione 2025 del Masters e WTA 1000 romano avrà quindi 9 campi da gioco e 12 campi per gli allenamenti.

“Il progetto e le ‘rivoluzionarie’ novità del site – che passa così da 12 a 20 ettari per soddisfare la sempre più crescente voglia di tennis – rappresentano un doveroso omaggio della città e degli organizzatori per gli storici risultati che i campioni azzurri hanno raccolto nelle ultime stagioni e, su tutti, per i record e le vittorie che hanno reso il 2024 la stagione la più bella della storia di questo sport” si legge nel comunicato.

Così ha parlato il Presidente Binaghi: “Puntiamo ad avvicinarci ai 400.000 spettatori paganti, fatto salvo il meteo, e a raggiungere nel giro di due o tre anni un miliardo di euro di impatto economico sul territorio”. Una crescita di spettatori “stabile di lungo periodo, strettamente collegato alla crescita del tennis italiano. Un fenomeno supportato da una nuova gestione del torneo e della Federazione, che destina le proprie risorse alla promozione del tennis forse più di chiunque altro; e dai risultati sportivi dei nostri atleti”.

Il tennis in Italia conta su di bacino di “circa 17 milioni di appassionati. E’ lo sport che negli ultimi anni in Italia ha avuto la maggiore crescita di appassionati, aumentati addirittura dell’86% dal 2016 al febbraio 2024, ovvero prima degli eccezionali risultati dei nostri giocatori dello scorso anno. Credo di non sbagliare se ipotizzo se questa crescita possa superare il 100% dopo gli straordinari di successi del 2024”.

Marco Mazzoni