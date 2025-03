Draper è fiducioso: “Mi sento davvero bene. Le condizioni? Bisogna accettarle e adattarsi”

Jack Draper si avvicina con rinnovata fiducia al grande match contro Taylor Fritz negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, sentendosi in ottima forma e convinto che il segreto per vincere sia adattarsi alle condizioni particolari del deserto, cercando di portarle a proprio favore. Il britannico, attualmente n.14 ATP, sfiderà per la quinta volta Fritz con un bilancio di due vittorie a testa (tre sfide si sono disputate nel 2024). Draper ha iniziato con serie difficoltà il 2025, reduce da importanti problemi all’anca che hanno complicato terribilmente la sua off-season e addirittura messo in dubbio la sua partecipazione agli Australian Open. A Melbourne Jack è arrivato con pochissimo allenamento sulle gambe, ha lottato come un leone vincendo tre match al quinto, per ritirarsi stremato contro Alcaraz negli ottavi di finale dopo un duro set. Un’uscita dal primo Slam dolorosa, ma che a suo dire gli è stata utilissima a livello mentale: sempre Draper ha dubitato del suo corpo per i tanti problemi sofferti nella sua giovane carriera, e questo gli ha spesso portato uno stato d’ansia. “Ce la farò a reggere?” si è chiesto troppe volte, issando bandiera bianca per il timore di ricadere in nuovi infortuni. Un bel lavoro su corpo e testa nel 2024 hanno fatto esplodere tutta la sua classe e qualità, colpi pesanti e un tennis a tutto campo difficile da leggere ed arginare. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, con la top10 vicina e un livello di gioco notevole. Sarà molto interessante vederlo affrontare il n.4 del mondo e campione in questo torneo nel 2022, non al massimo della sua forma e con un avvio di 2025 non esaltante. Intervistato dopo la convincente vittoria contro Jenson Brooksby, Draper si è detto fiducioso ed orgoglioso di come ha gestito i mesi scorsi, tra recupero fisico e allenamento.

“Non è stato un periodo facile, in pratica avevo una marcata tendinite all’anca, ho dovuto sottopormi a una risonanza magnetica per vedere bene come gestire la situazione”, ha spiegato Draper raccontando i mesi scorsi. “Ho avuto problemi in quella zona in passato e non erano del tutto risolti. Dovevo prendermene cura. Nella pre-season questo mi ha anche portato a problemi alla schiena, non riuscivo a camminare. È stato davvero difficile. Per questo ho dovuto prendere buone decisioni, il rischio era perdere tre o quattro mesi per questo”.

Le cose sono andate bene per fortuna. “Adesso mi sento molto bene. Questa settimana gioco anche il doppio, penso che sia un buon segno, mi sento a posto col mio corpo. Mi sento forte e in forma. Sento che i problemi che ho avuto sono alle spalle e, non vedo l’ora di essere continuo con le mie prestazioni da qua in avanti. Sono davvero, davvero contento di come ho gestito gli ultimi due mesi e, venendo qui, mi sento davvero bene. Mi sono posto nelle migliori condizioni possibili e questo mi rende felice”.

Draper ha spesso giocato molto bene negli USA. Un caso? Forse no: “Penso che quando fa caldo e la palla rimbalza abbastanza alta, questo aiuti il ​​mio gioco. Mi sento a mio agio sul rovescio, ma anche sul diritto. A dire il vero mi sento a posto anche con il servizio e anche con tutto il resto. Su questo tipo di campi in cemento arrivo quasi sempre a sentirmi a mio agio, soprattutto qui negli Stati Uniti dove la palla è sempre un po’ più vivace, penso che questo si adatti bene al mio gioco. Simile a US Open? No, questo non direi. Secondo me qui le condizioni sono davvero diverse. La palla vola nell’aria. Forse la superficie è simile, ma le condizioni la rendono sicuramente molto diversa”.

Le condizioni in quest’edizione di Indian Wells hanno scontentato diversi giocatori. Questo il punto di vista di Jack: “Capisco che le condizioni qui, per il modo in cui la palla viaggia nell’aria, sono abbastanza diverse ma non c’è alternativa ad accettarlo e muoversi di conseguenza. Ho accettato il fatto che potrei commettere alcuni errori che normalmente non faccio. Sicuramente nella partita (contro Brooksby, ndr) ho sentito di non giocare il mio tennis più pulito. Ci sono stati momenti in cui avrei voluto fargli giocare una palla in più e non ci sono riuscito. Ma allo stesso tempo, so di avere la capacità di risolvere i problemi, e non importa quanto mi senta a disagio, so che anche loro si sentiranno a disagio.”

Un discorso lucido, da giocatore vero. Caldo e poi freddo, vento, un rimbalzo a volte irregolare e tendenzialmente molto alto… tutti problemi da risolvere, ma del resto il tennis è lo sport dove eccellere nel Problem solving porta alla vittoria…

Marco Mazzoni