Nadal svela i segreti delle rivalità con Federer e Djokovic: “Con Roger una partita a scacchi, con Nole devi essere perfetto”

Rafael Nadal, dopo il suo ritiro che ha segnato la fine di un’epoca nel tennis mondiale, si è concesso una libertà di analisi mai vista prima, dissezionando con precisione chirurgica le sue storiche rivalità con Roger Federer e Novak Djokovic. In una recente intervista rilasciata ad Andy Roddick per il programma “SERVED”, il campione maiorchino ha offerto uno spaccato sorprendentemente sincero e dettagliato sui diversi approcci tattici utilizzati contro i suoi due più grandi rivali.

Nella tranquillità del suo nuovo hotel a Punta Cana, lontano ormai dalle pressioni del circuito, Nadal ha potuto esprimere considerazioni che mai avrebbe condiviso durante la sua carriera attiva, rivelando non solo perché si sentiva più a disagio contro il serbo, ma anche le ragioni per cui i suoi duelli con lo svizzero risultavano più spettacolari per il pubblico.

“Con Roger la strategia era piuttosto chiara; secondo me, per questo la rivalità con Roger è stata un po’ più attraente per i tifosi rispetto a quella con Novak, nonostante abbia giocato più volte contro Djokovic,” ha spiegato Nadal. “Lui cercava di fare una cosa, io cercava di farne un’altra. Cercavo di distruggere il suo rovescio continuamente; se pensavo di dover giocare il parallelo, era per due motivi: o perché dovevo cercare il colpo vincente, o perché avevo bisogno di allontanarlo da lì per creare più spazio.”

Il maiorchino ha reso un tributo speciale al dritto di Federer, definendolo senza mezzi termini “il migliore che abbia mai affrontato” e ha descritto i loro incontri come “una partita a scacchi” in cui “tutti conoscevano la strategia” ma l’esecuzione faceva la differenza. “Quando lui giocava molto bene mi batteva, quando lo facevo io lo battevo,” ha sottolineato con la semplicità disarmante che lo ha sempre contraddistinto.

Nadal ha anche tracciato l’evoluzione della loro rivalità attraverso gli anni: “All’inizio della mia carriera lo battevo più spesso sulla terra battuta, poi è arrivato il momento in cui sono riuscito a batterlo sul cemento, e alla fine della sua carriera lui ha fatto un passo avanti e ha iniziato a giocare in modo molto più aggressivo.”

Una delle rivelazioni più sorprendenti riguarda il Federer del 2017, che secondo Nadal ha raggiunto in quella stagione, a 36 anni, “per momenti il miglior livello della sua carriera”. “Sentivi che eri nelle sue mani,” ha ammesso con ammirazione Nadal, riferendosi alle partite sul cemento, prima di aggiungere con una risata: “Sulla terra forse era un po’ diverso. È vero, lui non ha giocato molto sulla terra quell’anno.”

Il maiorchino ha elogiato in particolare il servizio dello svizzero in quel periodo: “Giocava super aggressivo, il suo servizio era super complicato da leggere… era molto preciso, ma il servizio di Roger era difficilissimo da interpretare perché imprevedibile, poteva cambiare direzione all’ultimo momento.”

Quando Roddick ha chiesto di definire la sua rivalità con Djokovic, il tono di Nadal è cambiato sensibilmente, rivelando un approccio tattico completamente diverso: “Con Novak è un po’ diverso. Si trattava di… possiamo avere una strategia, ma alla fine, sapevo che dovevo giocare molto bene per tutto il tempo. Non abbiamo lo stesso stile, è chiaro, ma non c’è una strategia evidente: contro Roger vado a colpire il suo rovescio, contro Novak non ho questa sensazione. La mia sensazione è che devo giocare molto bene per molto tempo, e sapere che dovrò costantemente adattarmi.”

L’ex numero uno del mondo ha spiegato le difficoltà tecniche specifiche poste da Djokovic: “Non posso giocare alto sul suo rovescio, perché prende la palla presto e ti mette in una posizione complicata. Ho iniziato a utilizzare di più il rovescio slice, che a volte ha funzionato bene, e ho anche cercato di giocargli più per il centro, senza dargli troppi angoli.” Un’ammissione significativa che rivela quanto fosse complesso affrontare il serbo: “Contro Novak, se apri il campo e non fai abbastanza male, gli permetti di giocare come vuole.”

La conclusione di Nadal sulla rivalità con Djokovic rappresenta forse il complimento più alto mai fatto dal maiorchino a un avversario: “Per quanto riguarda il controllo della palla, è il miglior giocatore che abbia mai affrontato e visto.” Un’ammissione che, pronunciata da uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, assume un valore ancora più significativo.





Francesco Paolo Villarico