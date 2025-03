Djokovic perde contro Van de Zandschulp e tuona contro i campi di Indian Wells (Video)

Per il secondo anno di fila il serbo esce subito in California

Irriconoscibile Djokovic a Indian Wells. 16 vincenti a fronte di 37 errori non forzati nella dura sconfitta patita contro un buon Botic Van de Zandschulp (6-2 3-6 6-1 lo score), arrivata per colpa di un gioco complessivamente “spuntato”, con meno energia e privo di quella solita durezza, di quel furore agonistico che lo sostiene generalmente nei momenti più critici e gli consente di riprendere partite non facili e girarle a suo favore. Djokovic ha giocato forse la più brutta partita in carriera nel torneo della California e nel dopo match ha tuonato contro i campi del torneo, che a suo dire offrono un rimbalzo esageratamente alto e non permettono di trovare ritmo. Un discreto secondo set, con una reazione più d’orgoglio che tecnica, non è bastato a girare totalmente l’incontro dalla sua parte, con l’olandese bravo a restare solido, tirare forte servizio e diritto e prendersi uno scalpo di grande prestigio. Botic dopo aver chiuso la carriera di Nadal a Malaga, ora batte anche il più vincente nell’era moderna.

Van de Zandschulp è partito molto forte, con Djokovic in evidente difficoltà a trovare buone sensazioni ed arginare la potenza dei colpi del rivale. Nel secondo set la partita sembra girare dalla parte del serbo. L’olandese infatti rifiata e Novak, più dinamico in campo, trova un ritmo migliore, viene più spesso a rete e gestisce con maggior agio i colpi del rivale. Nel terzo set l’onda dell’olandese torna impetuosa mentre Djokovic concede troppo e si tocca pure una spalla, sconfitto nettamente.

Nel dopo partita la prima domanda a Djokovic è relativa alle sue condizioni, se avesse sofferto un infortunio. “Succede sempre qualcosa, ma non voglio parlarne” taglia corto Novak. “Non ci sono scuse per una brutta prestazione. Non è bello quando giochi così in campo, ma complimenti al mio rivale. È stata semplicemente una brutta giornata per me. Ho giocato un pessimo tennis rispetto agli allenamenti di questi giorni”.

“Onestamente la differenza tra il campo centrale e gli altri è immensa. La palla rimbalza molto più in alto nel campo centrale anche rispetto ai campi in terra battuta. Ho sofferto molto, non riuscivo a trovare il ritmo.”

“I primi quattro game del terzo set sono stati combattuti, ho avuto le mie chance. Ho commesso errori terribili. Pensavo di essere in vantaggio nella maggior parte dei punti all’inizio del set. Ha giocato ottimi punti sul mio servizio, ma non dovrei permettere di ritrovarmi in questa situazione”.

Due sconfitte di fila in uno dei tornei più importanti dell’anno, una situazione a cui non è abituato… “È difficile, sono deluso di aver perso, ma immagino che se guardi le cose in prospettiva, ho avuto una carriera incredibile. Essendo stato costante per così tanti anni, ci sono sempre grandi aspettative. Le cose sono andate diversamente per me negli ultimi due anni, è stato difficile giocare al livello che avrei voluto. Ho disputato alcuni buoni tornei, ma è una sfida, una lotta”.

Parole che esternano delusione, la frustrazione per un campo che proprio non gli è piaciuto e una frase sibillina che lascia pensare. “Ho avuto una carriera incredibile”. La presa di coscienza che ormai il meglio è passato, e magari la fine vicina?

Marco Mazzoni