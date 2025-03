Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Alcaraz ritorna trionfante a Indian Wells con una vittoria convincente su Halys. Draper domina Fonseca e avanza a Indian Wells, nove giochi consecutivi per il britannico

Carlos Alcaraz è tornato a offrire il meglio di sé al Masters di Indian Wells. Dopo i suoi due titoli nel 2023 e 2024, ha debuttato contro Quentin Halys confermando che quando gioca nel ‘Tennis Paradise’ tira fuori la belva che ha dentro. Il murciano ha vinto 6-4 6-2 in 1 ora e 7 minuti, mostrandosi inarrestabile in ogni momento e senza dare al francese alcuna possibilità di metterlo in difficoltà, nonostante Halys arrivasse con un buon slancio dopo aver raggiunto la semifinale dell’ATP Dubai, dove è stato sconfitto da Felix Auger-Aliassime.

L’idillio che Carlos Alcaraz vive a Indian Wells è degno di una superstar. Finora ha giocato 19 partite nel torneo con un bilancio di 17-2. Curiosamente, le uniche due sconfitte sono state contro altre due leggende del tennis: Rafa Nadal nella semifinale del 2022 e Andy Murray nel 2021, che fu l’esordio di ‘Carlitos’ nel Masters californiano.

Alcaraz ha premuto sull’acceleratore fin dall’inizio per mettersi in vantaggio nel set. Ci è riuscito nel terzo game, ottenendo un break comodo e avanzando senza intoppi fino al 5-4, dove ha dovuto salvare una palla break sul 30-40. Lo spagnolo ha mantenuto la calma e ha ribaltato la situazione, celebrando il fatto che gli mancava solo un passo per essere al terzo turno di uno dei suoi tornei preferiti..

Forse Quentin Halys non rappresentava una grande sfida per Carlos, ma il francese portava con sé fiducia dopo un buon risultato a Dubai e dopo aver superato il primo turno del torneo californiano contro Pablo Carreño (6-3 6-4). Il dubbio riguardava come Alcaraz si sarebbe adattato ai campi, ma ha mostrato una fede assoluta in se stesso e le condizioni hanno aiutato a far sì che il cambiamento nel suo gioco (dovuto al cambio di campi nel torneo) rispetto agli anni precedenti fosse appena percettibile.

In un batter d’occhio Carlos Alcaraz si è portato in vantaggio nel secondo set, e con il 2-0 a favore sembrava che avrebbe risparmiato energie in risposta e si sarebbe concentrato sul giocare molto attento con il suo servizio. Niente di più lontano dalla realtà: si è trovato sotto 30-0 e ha sfoderato quattro grandi punti consecutivi per consolidare un’altro break. Ha infine superato il francese per 6-2 senza affrontare nessun’altra palla break. Già pensa al suo prossimo avversario, il canadese Denis Shapovalov, che sta vivendo una rinascita negli ultimi mesi e ha superato il suo esordio contro Adam Walton per 6-3 6-2.

Jack Draper ha posto bruscamente fine all’esordio di Joao Fonseca al BNP Paribas Open di Indian Wells con una vittoria di alta qualità per 6-4, 6-0, avanzando così al terzo turno del primo torneo ATP Masters 1000 dell’anno.

La testa di serie numero 13 ha mostrato tutta la sua classe neutralizzando la minaccia della stella NextGenATP e conquistando un posto al terzo turno. Contro il campione in carica delle Next Gen ATP Finals, Draper ha cavalcato la svolta a metà partita, in cui ha inanellato nove giochi consecutivi prima di sigillare la vittoria in soli 75 minuti.

“È una sensazione fantastica”, ha dichiarato Draper dopo il match. “Ovviamente, c’è stato molto clamore intorno a Joao e lo si è visto oggi. Il ragazzo è un giocatore incredibile, con una potenza di fuoco straordinaria e credo che ciò che sta portando allo sport – parlano tutti del suo atteggiamento e del suo modo di giocare a tennis, per un ragazzo così giovane – sia davvero eccezionale. Avere un altro giovane che è una superstar è un bene per il Tour e sono sicuro che diventerà un giocatore di altissimo livello molto presto.”

In condizioni ventose nel deserto californiano, entrambi i giocatori hanno faticato a trovare la loro forma nelle prime fasi del loro primo scontro diretto, ma è stato Draper a trovare per primo il ritmo ed è stato in grado di mantenerlo. Il britannico ha gestito con facilità il potente dritto di Fonseca e ha mostrato la sua notevole capacità di trasformare la difesa in attacco durante il match.

Mentre Fonseca ha goduto di una rapida ascesa negli ultimi tempi, evidenziata dal suo primo titolo a livello di tour a Buenos Aires il mese scorso, Draper si è affermato come un giocatore Top 20, che si sta avvicinando a un’importante svolta verso la Top 10. Il divario di qualità era evidente nello scontro di sabato al secondo turno, dove il britannico ha mantenuto la calma e ha superato il diciottenne brasiliano dal fondo del campo.

Draper, numero 14, ha avuto un momento di difficoltà nel secondo set quando serviva per chiudere l’incontro suò 5 a 0. Il 23enne ha piazzato un ace, ma lo ha seguito con tre doppi falli, riuscendo comunque a portare a casa il game indenne. In totale, ha salvato sei delle sette palle break che ha affrontato.

Nel terzo turno, Draper affronterà l’americano Jenson Brooksby, che ha sorprendentemente battuto il canadese in forma Felix Auger-Aliassime, il giocatore con più vittorie nel circuito ATP del 2025 (16). Con la sua vittoria per 6-4, 6-2, Brooksby ha ottenuto due vittorie consecutive a livello di tour per la prima volta dall’Australian Open 2023.

La sfida tra Draper e Brooksby si preannuncia interessante, con il britannico che cercherà di sfruttare il momento positivo per continuare la sua corsa nel prestigioso torneo californiano.

Stadium 1 – ore 20:00

Anastasia Potapova vs Madison Keys



Quentin Halys vs Carlos Alcaraz



Novak Djokovic vs Botic van de Zandschulp



Aryna Sabalenka vs McCartney Kessler



Gael Monfils vs Sebastian Korda



Matteo Gigante vs Taylor Fritz

Coco Gauff vs Moyuka Uchijima



Amanda Anisimova vs Belinda Bencic



Mariano Navone vs Ben Shelton



Emma Navarro vs Sorana Cirstea



Stadium 3 – ore 20:00

Viktoriya Tomova vs Maria Sakkari



Iva Jovic vs Jasmine Paolini



Daria Kasatkina vs Sofia Kenin



Grigor Dimitrov vs Nuno Borges



David Goffin vs Alex de Minaur



Stadium 4 – ore 20:00

Jack Draper vs Joao Fonseca



Andrey Rublev vs Matteo Arnaldi



Hubert Hurkacz vs Hugo Gaston



Caty McNally vs Liudmila Samsonova



Alycia Parks vs Diana Shnaider



Stadium 5 – ore 20:00

Alejandro Tabilo vs Dusan Lajovic



Mackenzie McDonald vs Francisco Cerundolo



Rinky Hijikata vs Brandon Nakashima



Karen Khachanov vs Jakub Mensik



Stadium 6 – ore 20:00

Jenson Brooksby vs Felix Auger-Aliassime



Denis Shapovalov vs Adam Walton



Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Ulrikke Eikeri / Giuliana Olmos



Leylah Fernandez vs Jaqueline Cristian



Stadium 7 – ore 20:00

Lucia Bronzetti vs Magdalena Frech



Sonay Kartal vs Beatriz Haddad Maia



Elise Mertens vs Kimberly Birrell



Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang



Stadium 9 – ore 20:00

Ekaterina Alexandrova vs Polina Kudermetova



Elina Avanesyan vs Donna Vekic



Yulia Putintseva / Clara Tauson vs Jelena Ostapenko / Ellen Perez



Su-Wei Hsieh / Shuai Zhang vs Shuko Aoyama / Eri Hozumi