Fritz e Rybakina trionfano all’Eisenhower Cup 2025 di Indian Wells. Subito sconfitti Musetti-Paolini (Video del match degli azzurri e della finale)

L’Eisenhower Cup continua a crescere e a migliorare anno dopo anno. La quinta edizione del tradizionale evento di esibizione che precede il torneo di Indian Wells ha visto protagoniste otto coppie stellari di doppio misto, che hanno dato spettacolo davanti a un Stadium 2 quasi esaurito alla vigilia del tabellone principale del BNP Paribas Open.

Un formato esplosivo e pubblico delle grandi occasioni

Questa tradizione ormai consolidata del “Tennis Paradise” californiano si caratterizza per il formato Tie Break Tens, dove le partite si giocano al meglio dei dieci punti, garantendo azione rapida e intensa per il pubblico. La formula ha confermato il suo successo, con tifosi entusiasti che hanno riempito quasi completamente le tribune dell’arena.

Il percorso verso il titolo

La serata è iniziata con la due volte campionessa del BNP Paribas Open Iga Swiatek e il connazionale polacco Hubert Hurkacz che hanno sconfitto gli italiani Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti nel match d’apertura per 10-6.

Successivamente, la coppia americana formata dalla campionessa degli Australian Open 2025 Madison Keys e Tommy Paul ha ottenuto la vittoria nel primo turno contro Casper Ruud e Maria Sakkari.

Nella parte bassa del tabellone, il duo composto da Elena Rybakina e Taylor Fritz ha avuto un percorso impeccabile, superando prima la coppia formata dal campione degli US Open 2021 Daniil Medvedev e Amanda Anisimova, per poi eliminare i detentori del titolo dell’Eisenhower Cup, Emma Navarro e Ben Shelton.

Navarro e Shelton, campioni in carica, erano riusciti a superare nel primo turno la coppia di fidanzati formata da Alex de Minaur e Katie Boulter, ma non sono stati in grado di difendere la loro corona fino in fondo.

La finale: potenza contro potenza

Keys e Paul hanno eliminato il “Team Polonia” (Swiatek/Hurkacz) per assicurarsi un posto nel match per il titolo, dove hanno affrontato il duo composto da Fritz e Rybakina.

Questa finale ad alto voltaggio è stata caratterizzata da colpi potenti da entrambe le parti, ma alla fine la coppia formata dai due ex campioni di Indian Wells si è dimostrata troppo forte, imponendosi con il punteggio di 10-4 e aggiudicandosi così il titolo.

Per Fritz si tratta del secondo titolo in carriera all’Eisenhower Cup, mentre per Rybakina è il primo successo in questo evento. La coppia vincitrice ha portato a casa un premio di 200.000 dollari per la loro vittoria.

L’Eisenhower Cup si conferma così un’ottima anteprima del BNP Paribas Open, permettendo ai tifosi di vedere in azione molte delle stelle del tennis mondiale in un formato divertente e spettacolare. Con il torneo principale che sta per iniziare, Fritz e Rybakina cercheranno ora di fare bene nel prestigioso Masters 1000/WTA 1000 di Indian Wells.





Francesco Paolo Villarico