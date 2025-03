Kyrgios interrompe l’allenamento a Indian Wells per dolore al polso (video)

Nubi grigie per non dire nerissime all’orizzonte di Nick Kyrgios. Il discusso tennista australiano è stato costretto a interrompere il suo allenamento a Indian Wells per problema al polso, come mostra la clip video di Septimo Game, che riportiamo. Kyrgios era in campo insieme al giapponese Sho Shimabukuro.

🚨 Enciende las alarmas: Nick Kyrgios, que de ganar su debut ante un tenista salido de la Qualy, enfrentará a Novak Djokovic en Indian Wells, debió parar su entrenamiento de hoy con el japonés Sho Shimabukuro debido a nuevas molestias en su muñeca. pic.twitter.com/RRu6mE6xOF — Séptimo Game (@Septimo_Game) March 5, 2025

Nick, entrato nel tabellone del Masters 1000 della California grazie al suo ranking protetto, ha pescato al primo turno il lucky loser Botic Van De Zandschulp, con la prospettiva di affrontare l’amico Novak Djokovic in caso di vittoria. Tuttavia questo nuovo problema al polso, già duramente provato in Australia ad inizio anno, mette in serio dubbio la capacità di Kyrgios di vincere il suo match e addirittura di poter scendere in campo.

Rientrato dopo un lunghissimo stop per molti problemi fisici, l’australiano nel 2025 ha giocato due partite, perdendole entrambe: a Brisbane al termine di una battaglia di servizi contro il francese Mpetshi Perricard, e agli Australian Open dal britannico Fearnley. Aveva in programma di giocare il doppio con il connazionale Kokkinakis, ma il riacutizzarsi del problema al polso lo ha costretto a rinunciare. Probabilmente l’articolazione di Nick è ben lungi dall’essere guarita o abbastanza stabile da reggere lo stress del gioco.

Mario Cecchi