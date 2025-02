Tutto pronto per il BNP Paribas Open: al via il primo Masters 1000 della stagione

I tennisti del circuito ATP si dirigeranno a Indian Wells, California, per il primo evento ATP Masters 1000 della stagione: il BNP Paribas Open. La 48ª edizione del torneo vedrà la partecipazione di campioni del calibro di Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Casper Ruud. Assente il nostro Jannik Sinner costretto al forfait per colpa della sospensione di tre mesi.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul primo Masters 1000 della stagione:

Date e sede

Il BNP Paribas Open 2025 si svolgerà dal 5 al 16 marzo. Il torneo ATP Masters 1000 su campo in cemento, istituito nel 1976, avrà luogo presso l’Indian Wells Tennis Garden. Il direttore del torneo è Tommy Haas.

Sorteggio e calendario

Il sorteggio del BNP Paribas Open avverrà lunedì 3 marzo alle 15:00 ora locale (PST), corrispondenti alle 00:00 di martedì 4 marzo in Italia.

Il calendario dell’evento prevede:

– Qualificazioni: lunedì 3 marzo – martedì 4 marzo dalle 10:00 (19:00 in Italia)

– Tabellone principale: mercoledì 5 marzo – venerdì 14 marzo alle 11:00 e alle 18:00 sessione serale (20:00 e 03:00 in Italia)

– Finale di doppio: sabato 15 marzo non prima delle 18:00 (03:00 di domenica in Italia)

– Finale di singolare: domenica 16 marzo non prima delle 14:00 (23:00 in Italia)

Montepremi e punti

Il montepremi è di 9.693.540 dollari USA e l’impegno finanziario totale per il BNP Paribas Open è di 13.042.410 dollari USA.

SINGOLARE

– Vincitore: 1.201.125 $ / 1000 punti

– Finalista: 638.750 $ / 650 punti

– Semifinalista: 354.850 $ / 400 punti

– Quarti di finale: 202.000 $ / 200 punti

– Ottavi di finale: 110.250 $ / 100 punti

– Sedicesimi: 64.500 $ / 50 punti

– Secondo turno: 37.650 $ / 30 punti

– Primo turno: 25.375 $ / 10 punti

DOPPIO (Dollari USA; per team)

– Vincitori: 457.150 $ / 1000 punti

– Finalisti: 242.020 $ / 600 punti

– Semifinalisti: 129.970 $ / 360 punti

– Quarti di finale: 65.000 $ / 180 punti

– Secondo turno: 34.850 $ / 90 punti

– Primo turno: 19.050 $ / 0 punti

Vincitori della scorsa edizione

Carlos Alcaraz ha vinto il titolo di singolare del BNP Paribas Open 2024 con una vittoria per 7-6(5), 6-1 contro Daniil Medvedev nella finale. Nikola Mektic e Wesley Koolhof hanno vinto il titolo di doppio con una vittoria per 7-6(2), 7-6(4) contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Record del torneo

– Maggior numero di titoli, singolare: Roger Federer (5), Novak Djokovic (5)

– Campione più anziano: Roger Federer, 35 anni, nel 2017

– Campione più giovane: Boris Becker, 19 anni, nel 1987

– Campione con classifica più alta: n. 1 Jimmy Connors nel 1976, Jim Courier nel 1993, Pete Sampras nel 1994-95, Lleyton Hewitt nel 2002-03, Roger Federer nel 2004-06, Rafael Nadal nel 2009, Novak Djokovic nel 2015-16

– Campione con classifica più bassa: n. 143 Larry Stefanki nel 1985

– Ultimo campione di casa: Taylor Fritz nel 2022

– Maggior numero di vittorie: Roger Federer (66)

(Clicca per vedere l'entry list) Masters 1000 Indian Wells (MD) Inizio torneo: 10/03/2025 | Ultimo agg.: 28/02/2025 09:27 Main Draw (cut off: 76 - Data entry list: 04/02/25 - Special Exempts: 0/0) 1. J. Sinner

J. Sinner 2. A. Zverev

A. Zverev 3. C. Alcaraz

C. Alcaraz 4. T. Fritz

T. Fritz 5. C. Ruud

C. Ruud 6. N. Djokovic

N. Djokovic 7. D. Medvedev

D. Medvedev 8. A. de Minaur

A. de Minaur 9. T. Paul

T. Paul 10. A. Rublev

A. Rublev 11. G. Dimitrov

G. Dimitrov 12. S. Tsitsipas

S. Tsitsipas 13. B. Shelton

B. Shelton 14. H. Rune

H. Rune 15. U. Humbert

U. Humbert 16. J. Draper

J. Draper 17. L. Musetti

L. Musetti 18. F. Tiafoe

F. Tiafoe 19. A. Fils

A. Fils 20. K. Khachanov

K. Khachanov 21. H. Hurkacz

H. Hurkacz 21. N. Kyrgios*pr

N. Kyrgios*pr 22. S. Korda

S. Korda 23. F. Auger-Aliassime

F. Auger-Aliassime 24. J. Lehecka

J. Lehecka 25. T. Machac

T. Machac 26. A. Popyrin

A. Popyrin 27. A. Tabilo

A. Tabilo 28. J. Thompson

J. Thompson 29. F. Cerundolo

F. Cerundolo 30. G. Mpetshi Perricard

G. Mpetshi Perricard 31. S. Baez

S. Baez 32. G. Monfils

G. Monfils 33. R. Opelka*pr

R. Opelka*pr 33. M. Berrettini

M. Berrettini 34. L. Sonego

L. Sonego 35. F. Cobolli

F. Cobolli 36. A. Michelsen

A. Michelsen 37. N. Borges

N. Borges 38. N. Jarry

N. Jarry 39. M. Arnaldi

M. Arnaldi 40. T. Martin Etcheverry

T. Martin Etcheverry 41. M. Giron

M. Giron 42. B. Nakashima

B. Nakashima 43. T. Griekspoor

T. Griekspoor 44. P. Martinez

P. Martinez 45. J. Struff

J. Struff 46. L. Darderi

L. Darderi 47. J. Mensik

J. Mensik 48. M. Navone

M. Navone 49. A. Bublik

A. Bublik 50. Z. Zhang

Z. Zhang 51. R. Carballes Baena

R. Carballes Baena 52. R. Bautista Agut

R. Bautista Agut 52. J. Brooksby*pr

J. Brooksby*pr 53. J. Shang

J. Shang 54. D. Shapovalov

D. Shapovalov 55. M. Kecmanovic

M. Kecmanovic 56. D. Goffin

D. Goffin 57. F. Marozsan

F. Marozsan 58. A. Muller

A. Muller 59. A. Davidovich Fokina

A. Davidovich Fokina 60. A. Rinderknech

A. Rinderknech 61. Z. Bergs

Z. Bergs 62. B. Bonzi

B. Bonzi 63. C. Norrie

C. Norrie 64. J. Munar

J. Munar 65. C. Moutet

C. Moutet 66. A. Vukic

A. Vukic 67. Y. Nishioka

Y. Nishioka 68. Y. Bu

Y. Bu 69. R. Safiullin

R. Safiullin 70. F. Diaz Acosta

F. Diaz Acosta 71. K. Nishikori

K. Nishikori 72. T. Kokkinakis

T. Kokkinakis 73. R. Hijikata

R. Hijikata 74. Q. Halys

Q. Halys 75. A. Kovacevic

A. Kovacevic 76. T. Seyboth Wild

T. Seyboth Wild 0. (WC) J. Fonseca

(WC) J. Fonseca Alternates 1. L. Nardi (77)

L. Nardi (77) 2. J. Fearnley (78)

J. Fearnley (78) 3. C. O'Connell (79)

C. O'Connell (79) 4. D. Lajovic (80)

D. Lajovic (80) 5. L. Tien (81)

L. Tien (81) 6. A. Shevchenko (82)

A. Shevchenko (82) 7. H. Gaston (83)

H. Gaston (83) 8. B. van de Zan (84)

B. van de Zan (84) 9. G. Diallo (85)

G. Diallo (85) 10. J. Duckworth (86)

J. Duckworth (86) 11. F. Comesana (87)

F. Comesana (87) 12. A. Walton (88)

A. Walton (88) 13. D. Dzumhur (89)

D. Dzumhur (89) 14. F. Fognini (90)

F. Fognini (90) 15. F. Passaro (91)

F. Passaro (91) 16. M. Bellucci (92)

M. Bellucci (92) 17. D. Altmaier (93)

D. Altmaier (93) 18. Y. Hanfmann (94)

Y. Hanfmann (94) 19. M. Fucsovics (96)

M. Fucsovics (96) 20. O. Virtanen (97)

O. Virtanen (97) 21. T. Monteiro (99)

T. Monteiro (99) 22. F. Coria (100)

F. Coria (100) 23. A. Cazaux (101)

A. Cazaux (101) 24. P. Kotov (103)

P. Kotov (103) 25. J. Fonseca (98)

J. Fonseca (98)



(Clicca per vedere l'entry list) Masters 1000 Indian Wells (Q) Inizio torneo: 10/03/2025 | Ultimo agg.: 28/02/2025 09:27 Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 11/02/25 - Special Exempts: 0/0) 68. M. Bellucci

M. Bellucci 78. J. Fearnley

J. Fearnley 79. C. O'Connell

C. O'Connell 80. D. Altmaier

D. Altmaier 81. D. Lajovic

D. Lajovic 82. L. Tien

L. Tien 83. L. Nardi

L. Nardi 85. B. van de Zandschulp

B. van de Zandschulp 86. G. Diallo

G. Diallo 87. C. Ugo Carabelli

C. Ugo Carabelli 88. A. Shevchenko

A. Shevchenko 89. A. Walton

A. Walton 90. D. Dzumhur

D. Dzumhur 91. H. Gaston

H. Gaston 93. L. Pouille

L. Pouille 94. F. Fognini

F. Fognini 95. J. Duckworth

J. Duckworth 96. H. Medjedovic

H. Medjedovic 98. O. Virtanen

O. Virtanen 99. J. Fonseca

J. Fonseca 101. A. Cazaux

A. Cazaux 103. P. Kotov

P. Kotov 104. C. Eubanks

C. Eubanks 105. N. Basavareddy

N. Basavareddy 106. B. Gojo*pr

B. Gojo*pr 109. N. Moreno De Alboran

N. Moreno De Alboran 110. M. Kukushkin

M. Kukushkin 111. K. Majchrzak

K. Majchrzak 112. L. Djere

L. Djere 113. T. Boyer

T. Boyer 116. B. Harris

B. Harris 117. D. Elahi Galan

D. Elahi Galan 117. M. Mmoh*pr

M. Mmoh*pr 118. D. Koepfer

D. Koepfer 119. T. Daniel

T. Daniel 123. M. McDonald

M. McDonald 124. A. Ritschard

A. Ritschard 125. J. Kovalik

J. Kovalik 126. C. Tseng

C. Tseng 128. R. Gasquet

R. Gasquet 130. A. Mannarino

A. Mannarino 132. C. Garin Alternates 1. L. Harris (108)*pr

L. Harris (108)*pr 2. P. Carreno Bu (133)

P. Carreno Bu (133) 3. Y. Watanuki (136)*pr

Y. Watanuki (136)*pr 4. F. Agustin Go (137)

F. Agustin Go (137) 5. T. Schoolkate (140)

T. Schoolkate (140) 6. M. Krueger (142)

M. Krueger (142) 7. L. Harris (144)

L. Harris (144) 8. N. Basilashvi (148)

N. Basilashvi (148) 9. E. Quinn (150)

E. Quinn (150) 10. M. Gigante (153)

M. Gigante (153) 11. L. Klein (156)

L. Klein (156) 12. Y. Uchiyama (157)

Y. Uchiyama (157) 13. R. Albot (160)

R. Albot (160) 14. C. Lestienne (161)

C. Lestienne (161) 15. T. Atmane (163)

T. Atmane (163) 16. B. Holt (166)

B. Holt (166) 17. C. Wong (167)

C. Wong (167) 18. H. Habib (168)

H. Habib (168) 19. Z. Svajda (169)

Z. Svajda (169) 20. L. Tu (170)

L. Tu (170) 21. G. Zeppieri (171)*pr

G. Zeppieri (171)*pr 22. D. Evans (174)

D. Evans (174) 23. J. Pablo Fico (177)

J. Pablo Fico (177) 24. A. Galarneau (178)

A. Galarneau (178) 25. J. Trotter (182)

J. Trotter (182) 26. F. Mena (190)

F. Mena (190) 27. P. Herbert (192)

P. Herbert (192) 28. K. Coppejans (196)*pr

K. Coppejans (196)*pr 29. E. Spizzirri (197)

E. Spizzirri (197) 30. S. Shimabukur (198)

S. Shimabukur (198) 31. A. Bolt (200)

A. Bolt (200) 32. J. Choinski (201)

J. Choinski (201) 33. H. Grenier (202)

H. Grenier (202) 34. A. Holmgren (206)

A. Holmgren (206) 35. N. Hardt (211)

N. Hardt (211) 36. A. Collarini (212)

A. Collarini (212) 37. N. Mejia (214)

N. Mejia (214) 38. J. McCabe (215)

J. McCabe (215)





