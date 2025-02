Black-out in Cile: torneo di Santiago interrotto, interviene la polizia

Un blackout elettrico di proporzioni storiche ha colpito il Cile, costringendo gli organizzatori dell’ATP 250 di Santiago a interrompere il programma di martedì e a rinviare due partite al giorno successivo.

L’interruzione dell’energia ha coinvolto 14 delle 16 regioni del paese, lasciando senza elettricità circa 20 milioni di cileni per diverse ore. Si tratta del più grave incidente di questo tipo dal 2010, tanto che il governo cileno ha dichiarato lo stato di emergenza.

Nel complesso sportivo che ospita il torneo, gli incontri tra Coria e Barrios Vera (6-1 per l’argentino al momento dello stop) e tra Meligeni Alves e Comesaña (interrotto all’inizio del secondo set) sono stati rinviati a mercoledì. La polizia è dovuta intervenire per evacuare gli spettatori presenti nello stadio dove si giocava il match di Coria.

La situazione ha causato disagi anche nella metropolitana di Santiago, dove i passeggeri sono stati evacuati. Secondo l’AFP, nelle ore successive almeno il 90% delle utenze ha recuperato l’elettricità.

Absolutely surreal scenes in Santiago. After a national level blackout that has 14 from 16 regions of the country in the dark, the government established a complete curfew from 10pm to 6am. Barrios-Coria suspended after 1 set. Police arrived to evict the entire site… pic.twitter.com/VclJs1aRop

— Juan Ignacio (@juanignacio_ac) February 25, 2025