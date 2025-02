WTA 500 Merida e WTA 250 Austin: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

WTA 250 Austin – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Cristina Bucsa vs Sophie Chang

(WC) Jennifer Jackson vs (7) Maddison Inglis

(2) Viktorija Golubic vs Irene Burillo Escorihuela

Lauren Davis vs (9) Ena Shibahara

(3) Rebecca Marino vs Heather Watson

Tatiana Prozorova vs (10) Oksana Selekhmeteva

(4) Mananchaya Sawangkaew vs (WC) Christina McHale

Tara Moore vs (8) Anastasia Zakharova

(5) Marina Stakusic vs Victoria Hu

Kaja Juvan vs (12) Louisa Chirico

(6) Sijia Wei vs Makenna Jones

Hina Inoue vs (11) Selena Janicijevic

Center Court – ore 18:00

Grandstand – ore 18:00

Court 11 – ore 18:00

(1) Maria Lourdes Carlevs (WC) Victoria RodriguezKatarzyna Kawavs (9) Emiliana Arango

(2) Anca Todoni vs Leonie Kung

(WC) Ana Sofia Sanchez vs (10) Francesca Jones

(3) Maya Joint vs Emina Bektas

Linda Fruhvirtova vs (12) Solana Sierra

(4) Yuliia Starodubtseva vs (WC) Dimitra Pavlou

Astra Sharma vs (7) Leolia Jeanjean

(5) Petra Martic vs Julia Grabher

Hanna Chang vs (11) Nao Hibino

(6) Daria Saville vs (WC) Ellen Perez

Valeriya Strakhova vs (8) Varvara Lepchenko

Akron Stadium – ore 17:00

Court 1 – ore 17:00

Court 2 – ore 17:00

