ATP 250 Santiago: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Santiago – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Juan Manuel Cerundolo vs Matias Soto

(Alt) Ryan Seggerman vs (7) Facundo Mena

(2) Thiago Agustin Tirante vs (Alt) Pol Martin Tiffon

(Alt) Genaro Alberto Olivieri vs (5) Gustavo Heide

(3) Roman Andres Burruchaga vs (WC) Kilian Feldbausch

Adolfo Daniel Vallejo vs (6) Juan Pablo Ficovich

(4) Felipe Meligeni Alves vs (WC) Bastian Malla

Emilio Nava vs (8) Juan Pablo Varillas

COURT 1 – ore 16:00

Adolfo Daniel Vallejo vs Juan Pablo Ficovich

Thiago Agustin Tirante vs Pol Martin Tiffon

Genaro Alberto Olivieri vs Gustavo Heide

COURT 2 – ore 16:00

Roman Andres Burruchaga vs Kilian Feldbausch

Ryan Seggerman vs Facundo Mena